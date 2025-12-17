Odvážne FOTO Angeliny Jolie: Pred objektívom ukázala jazvy po odstránení prsníkov!

LOS ANGELES - Chce prejaviť spolupatričnosť! Slávna herečka Angelina Jolie (50) sa odhodlala ku kroku, ktorý si vyžadoval množstvo odvahy. Celému svetu sa rozhodla ukázať jazvy, ktoré jej na tele zostali po dvojitej mastektómii, ktorú pred dvanástimi rokmi podstúpila.
Už zajtra - 18. februára sa na predajné pulty dostane nové číslo časopisu TIME France, ktorého titulnú stránku zdobí krásna herečka Anglina Jolie. Tá magazínu poskytla aj zaujímavý rozhovor.
V ňom napríklad hovorí aj o filmovej novinke s názvom Coutures, kde stvárňuje americkú filmárku, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka. „Je to pre mňa veľmi osobný príbeh. Okamžite som pocítila hlboké puto s Maxine Walkerovou, mojou postavou,” uviedla herečka. Tá kvôli rakovine prišla o milovanú mamu, ktorá svoj boj prehrala v roku 2007. Na toto zákerné ochorenie umrela aj jej stará mama a teta. Angelina sa preto preventívne rozhodla, že si dá odstrániť vaječníky, vajcovody, aj obe prsia.
„Ťažkosti, choroby a bolesť sú súčasťou našej existencie, ale dôležité je, ako sa s nimi vysporiadame. Pre mňa a pre mnoho žien, ktoré to zažili, bolo nevyhnutné pamätať na to, že to, čo nám umožňuje prekonať tieto obdobia, je práve samotný život. Tento film milujem, pretože rozpráva príbeh, ktorý ide ďaleko za hranice cesty chorého človeka - ukazuje život,” dodala na margo filmu.
Angelina pre TIME France nafotila aj zábery, na ktorých ukázala jazvy na svojich prsiach. „Zdieľam tieto jazvy s mnohými ženami, ktoré milujem. Vždy ma dojme, keď vidím, ako sa o ne iné ženy delia. Chcela som sa k nim pridať, pretože viem, že TIME France zdieľa informácie o zdraví prsníkov, prevencii a poznatky o rakovine prsníka,” vysvetlila dôvod svojho odhodlania známa herečka.