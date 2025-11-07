Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život

MELBOURNE – Lorraine Cassarová z Melbourne sa stala senzáciou po tom, ako ľudia odmietajú veriť jej veku. V 72 rokoch vyzerá ako sestra svojej 55-ročnej dcéry. Tvrdí, že tajomstvo večnej mladosti spočíva v jednoduchosti – ochranný krém, zdravá strava a... žiadny sex už 20 rokov!
Sedemdesiatdvaročná Lorraine Cassarová priťahuje pozornosť všade, kam vkročí. Ľudia si často myslia, že jej dcéra Sherree, ktorá má 55 rokov, je len o pár rokov mladšia sestra. Lorraine, bývalá opatrovateľka, pritom hovorí, že za svoj mladistvý vzhľad nevďačí drahej kozmetike, ale obyčajným veciam, ktoré má každý doma.
„Používam obyčajný opaľovací krém na tvár, lacný hydratačný krém z drogérie a nerobím si zbytočne komplikovanú kozmetickú rutinu,“ prezradila pre What’s the Jam. „Jem veľa ovocia a zeleniny – a pomohlo aj to, že som už 20 rokov nemala sex,“ dodala so smiechom.
Komplimenty o svojom mladistvom vzhľade príliš neprežíva
Lorraine tvrdí, že komplimenty o svojom mladistvom vzhľade príliš neprežíva. „Nerada pútam pozornosť. Nedávno nám čašník povedal, že so Sheree vyzeráme ako sestry. Pre moju dcéru to však nie je najlepší kompliment – máme predsa osemnásťročný vekový rozdiel,“ hovorí s úsmevom.
Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné?
Jej 26-ročná vnučka Paris potvrdzuje, že reakcie ľudí bývajú vždy rovnaké. „Všetci sú v šoku, keď zistia, koľko má moja babka rokov. Mnohí si myslia, že je moja mama,“ hovorí. „Nielenže vyzerá mlado, ale má aj mladého ducha – je bystrá, vtipná a plná energie.“
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Krása a mladosť nie sú len o génoch
Paris dodáva, že na babku je nesmierne hrdá: „Je inšpiráciou pre celú našu rodinu. Každý deň ďakujem hviezdam, že ju máme. Je srdcom aj dušou našej rodiny – charizmatická, láskavá a neustále nás učí byť odvážnymi ženami.“ Lorraine sa tak stala dôkazom, že krása a mladosť nie sú len o génoch či luxusných produktoch, ale aj o prístupe k životu.