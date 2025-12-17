Šokujúce nešťastie pred otvorením zoo: Obľúbený akrobat už návštevníkov neuvidí! Pád do vody bol osudný

PRAHA - V pražskej zoo minulý piatok (12.12.2025) nešťastne zahynul päťročný samec orangutana sumatrianskeho, ktorý sa volal Kawi. Pri hojdaní sa pustil laná, spadol do vodnej priekopy a utopil sa. Zoologická záhrada o tom informovala na svojom facebooku. Chovateľka sa snažila zviera ešte resuscitovať, ale neúspešne.
Nešťastie sa stalo iba pol hodinu pred začiatkom otváracej doby. Podľa zoo mladý orangutan neodhadol svoje fyzické schopnosti. "Mladý samček pri hrách testoval svoje hranice a skúšal, kam až môže zájsť. Všetko prebehlo počas krátkej chvíle, keď chovatelia pracovali v inej časti pavilónu," uviedol vrchný chovateľ primátov Martin Vojáček.
Podľa zoo nemožno podobným nehodám úplne zabrániť. "Moderné zoo chovajú nielen orangutany, ale aj ďalšie ľudoopy a primáty v prostredí, ktoré im umožňuje prirodzený pohyb a hru, teda vrátane lán, parkosov a ďalších herných prvkov," uviedla zoo.
Prezývali ho aj nežné mláďa
Kawi patril medzi výrazné zvieratá pražskej zoo. Narodil sa 17. novembra 2020. Kvôli typickej srsti a nezameniteľnému dátumu narodenia sa mu prezývalo nežné mláďa. Pre svoje akrobatické kúsky bol veľmi obľúbený u návštevníkov. "Nešťastná udalosť sa popri chovateľoch dotkla aj ostatných zamestnancov zoologickej záhrady," dodala zoo.
Orangutany chová pražská zoo takmer nepretržite od roku 1961, v súčasnosti sú v pavilóne Indonézska džungľa. Kawi bol v expozícii so svojou matkou Mawar. Na susednom ostrove na hornom poschodí pavilónu potom žije samec Pagy, samica Diri a sameček Harapan, ktorý sa narodil vlani v máji. Kriticky ohrození orangutanmi sú najväčšie vyslovene stromové cicavce, ktoré na zem zliezajú len úplne výnimočne a veľmi neradi. V korunách stromov trávia väčšinu života. Typická je pre nich dlhá splývavá hrdzavá srsť.