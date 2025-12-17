Historická udalosť v Nemecku: Volkswagen zatvára fabriku! Prvýkrát za 88 rokov

DRÁŽĎANY - Z výrobnej haly, ktorá sa stala symbolom modernej automobilovej éry, zišlo posledné auto. Volkswagen v Nemecku ukončil produkciu v jednom zo svojich závodov – krok, ktorý v domácej histórii koncernu nemá obdobu.
Koniec výroby v Drážďanoch
V utorok zišlo z výrobnej linky posledné vozidlo v závode Volkswagenu v Drážďanoch. Automobilka tým definitívne ukončila výrobu v tejto továrni, čo je prvý prípad uzavretia výrobného závodu v Nemecku za 88 rokov existencie značky.
Posledným autom sa stal červený elektrický Volkswagen ID.3 GTX, ktorý pracovníci závodu symbolicky podpísali. Fabrika bola známa ako „Transparent Factory“ – najmä vďaka preskleným stenám a otvorenému konceptu.
Z továrne výskumné centrum
Drážďanský závod však úplne nezanikne. Volkswagen ho plánuje transformovať na centrum výskumu a vývoja, zamerané na polovodiče, umelú inteligenciu a robotiku. Približne polovicu priestorov má obsadiť Technická univerzita v Drážďanoch, čím sa areál premení na technologicko-vzdelávací uzol.
Osud 230 zamestnancov
Automobilka deklarovala, že približne 230 zamestnancom ponúkne tzv. „sociálne prijateľné alternatívy“. Ide najmä o presuny do iných výrobných závodov Volkswagenu alebo balíky predčasného odchodu do dôchodku.
Odbory však vyjadrili obavy, či vedenie koncernu všetky tieto sľuby v praxi naplní.
Malá továreň s veľkým symbolom
Závod v Drážďanoch fungoval od roku 2001 a ročne sa v ňom montovalo približne 6 000 vozidiel. V porovnaní s hlavným závodom Volkswagenu vo Wolfsburgu, kde sa každoročne vyrobí viac než pol milióna áut, išlo o produkčne malý podnik.
Jeho význam však spočíval skôr v imidži, inováciách a prezentácii značky než v objemoch výroby.
Ekonomická nevyhnutnosť, tvrdí vedenie
Generálny riaditeľ Volkswagenu Thomas Schäfer priznal, že rozhodnutie nebolo jednoduché. „Ukončenie výroby po viac než dvadsiatich rokoch nebolo ľahké. Z ekonomického hľadiska však bolo nevyhnutné,“ uviedol.
Trumpove clá a slabší Číňania
Volkswagen v poslednom období čelí viacerým negatívnym faktorom. Koncern výrazne zasiahli clá zavedené prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktoré podľa firmy prispeli k strate vo výške 1,5 miliardy dolárov v poslednom štvrťroku.
Zároveň sa zhoršila situácia na čínskom trhu, kde automobilka zaznamenáva pokles predaja, a problémy prehlbuje aj spomalenie európskej ekonomiky.
Menej pracovných miest do roku 2030
Už v roku 2024 sa Volkswagen dohodol s odbormi na znížení počtu pracovných miest v Nemecku o 35-tisíc do roku 2030. Cieľom dohody je zníženie nákladov a stabilizácia hospodárenia v čoraz náročnejšom globálnom prostredí.