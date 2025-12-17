Svetový unikát! V Taliansku začal platiť prevratný zákon femicída: Tvrdé TRESTY majú chrániť ženy

RÍM - Od dnešného dňa vstupuje v Taliansku do platnosti zákon, ktorý mení spôsob, akým štát pomenúva a trestá extrémne formy rodovo motivovaného násilia. Ide o legislatívny posun, ktorý má ambíciu reagovať na problém, ktorý už nemožno prehliadať.
Zákon, ktorý dáva násiliu meno
17. december 2025 sa zapíše do talianskych dejín ako moment zásadnej právnej zmeny. Do platnosti vstupuje zákon o femicídiu (zákon č. 181/2025), ktorý po prvý raz výslovne zavádza tento pojem do trestného práva. Femicídium znamená zabitie ženy motivované tým, že je ženou – teda vraždu spojenú s rodovou nenávisťou, pocitom vlastníctva alebo trestaním jej slobody. Taliansko sa tak zaradilo medzi niekoľko málo európskych krajín, ktoré explicitne pomenovali zabitie ženy z dôvodu jej pohlavia ako samostatný trestný čin, píše leggo.it.
Sudkyňa Paola Di Nicola Travaglini tento krok označila za viac než len technickú úpravu zákona. Podľa nej ide o právne uznanie spoločenskej núdze, ktorá bola dlhé roky prehliadaná. „Ide o zabíjanie žien len preto, že sú ženami a že si dovolili žiť slobodne,“ zdôraznila.
Samostatný trestný čin a hrozba doživotia
Nová legislatíva vytvára v talianskom Trestnom zákone článok 577-bis, ktorý definuje femicídium ako autonómnu skutkovú podstatu. Tým sa odstraňuje dlhodobá právna medzera, keď sa tieto vraždy posudzovali len v rámci všeobecného trestného činu zabitia.
Zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody až na doživotie, ak je vražda motivovaná rodovou nenávisťou, diskrimináciou, túžbou po kontrole alebo vlastníctve nad obeťou. Do právneho jazyka sa tak dostávajú pojmy, ktoré sú v súlade s medzinárodnými dohovormi a judikatúrou.
Silnejšia ochrana obetí a povinnosti prokuratúry
Legislatíva zároveň posilňuje procesné práva obetí. Po novom má verejný prokurátor povinnosť vypočuť obeť, čo má zabrániť tzv. sekundárnej viktimizácii – teda situáciám, keď systém obete opakovane traumatizuje.
Zákon je koncipovaný tak, aby fungoval v úzkej väzbe na tzv. Červený kódex (zákon č. 69/2019), ktorý sa zameriava na zrýchlenie konaní v prípadoch domáceho a rodového násilia a na rozšírenie preventívnych a ochranných opatrení.
Najväčšia bariéra? Kultúra a vzdelávanie
Sudkyňa Di Nicola Travaglini však upozorňuje, že samotný zákon nestačí. Skutočný problém podľa nej neleží v legislatíve, ale v nedostatočnej a nejednotnej príprave odborníkov, ktorí s obeťami prichádzajú do kontaktu.
Zlyhania vidí naprieč systémom – od zdravotníkov, cez školstvo, až po justíciu. Bez systematického, povinného a kvalitného vzdelávania podľa nej hrozí, že aj moderný zákon zostane len na papieri.
Súhlas ako základ slobody
S legislatívnou zmenou v oblasti femicídia sa paralelne vedie aj diskusia o preformovaní zákona o sexuálnom násilí, ktorá je aktuálne predmetom rokovania parlamentného výboru pre spravodlivosť. Jej jadrom je princíp slobodného a aktuálneho súhlasu obete.
Hoci tento princíp už dlhodobo uznáva taliansky kasačný súd, cieľom reformy je pretaviť ho do jednoznačnej zákonnej normy. Rektorka Univerzity v Terste v tejto súvislosti zdôraznila význam vzdelávacích iniciatív a dialógu so študentmi, ktoré považuje za konkrétny prejav záväzku inštitúcií k rodovej rovnosti.
Dve línie jednej zmeny
Zákon o femicídiu a debata o súhlase predstavujú dve strany tej istej mince. Článok 577-bis rieši najextrémnejší prejav násilia a odsudzuje mentalitu vlastníctva a kontroly. Reforma sexuálneho práva sa zameriava na ochranu telesnej autonómie a osobnej slobody.
Kým femicídium trestá nenávisť a vymazanie ženy ako osoby, zákon o súhlase upevňuje právo ženy rozhodovať o sebe. Spolu – a v spojení so vzdelávaním a prevenciou – vytvárajú rámec pre krajinu, ktorá sa neusiluje len násilie trestať, ale aktívne chrániť slobodu a dôstojnosť každej ženy.