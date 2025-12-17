Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii, tvrdia lídri EÚ

BRUSEL - Budúcnosť západného Balkánu je v Európskej únii, zhodli sa v stredu na summite s krajinami tohto regiónu lídri členských krajín EÚ. V súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a rastúcimi geopolitickými výzvami zároveň zdôraznili potrebu ešte užších väzieb medzi oboma stranami, informuje osobitný spravodajca.
„Potvrdzujeme náš plný a jednoznačný záväzok voči perspektíve členstva partnerov zo západného Balkánu v EÚ. Rozšírenie je realistickou možnosťou, ktorá by sa mala využiť,“ uviedli prezidenti a premiéri dvadsaťsedmičky v spoločnom vyhlásení. Zároveň ocenili pokrok kandidátskych krajín v prístupovom procese. Lídri Únie označili rozširovanie za geostrategickú investíciu do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity, pričom zdôraznili, že krajiny západného Balkánu musia zintenzívniť svoje reformné úsilie. Vo vyhlásení však upozornili, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Kosovom nedochádza k normalizácii, čo ich naďalej brzdí na ich európskej ceste.
EÚ víta záväzok partnerov zo západného Balkánu
„EÚ víta záväzok partnerov zo západného Balkánu dodržiavať európske hodnoty a zásady v súlade s medzinárodným právom, ako aj primárnosť demokracie, základných práv a hodnôt a zásad právneho štátu a očakáva, že to preukážu slovami aj činmi,“ píše sa ďalej v texte vyhlásenia. Lídri Únie tiež ocenili krajiny regiónu, ktoré sa usilujú zosúladiť svoju politiku so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie vrátane reštriktívnych opatrení. Privítali aj pokrok v postupnej integrácii partnerov zo západného Balkánu do jednotného trhu EÚ.
Únia chce podľa vyhlásenia pokračovať v podpore posilňovania prepojenosti, najmä v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej sféry, a to v rámci západného Balkánu aj vo vzťahu k EÚ. Podporuje tiež prebiehajúce úsilie o diverzifikáciu zdrojov a trás dodávok energie. „Zvýši sa tým naša energetická bezpečnosť a zníži závislosť. EÚ bude naďalej prispievať k energetickej transformácii na západnom Balkáne,“ zdôraznili členské štáty.
Za jednu z kľúčových oblastí spolupráce označili lídri Únie aj riadenie migrácie, ktorú považujú za spoločnú výzvu a zodpovednosť. K vyhláseniu sa pripojili Čierna Hora, Albánsko, Severné Macedónsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Srbský prezident Aleksandar Vučič sa na stredajšom stretnutí nezúčastnil.