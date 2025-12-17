Juraj Blanár hovoril so šéfom egyptskej diplomacie o TOMTO

KÁHIRA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu telefonoval so svojím egyptským rezortným partnerom Badrom Abdalátím. Prediskutovali aktuálnu situáciu na Blízkom východe a zároveň potvrdili aktívny záujem o posilnenie slovensko-egyptskej spolupráce. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Abdalátí mal pôvodne v stredu pricestovať na oficiálnu návštevu do Bratislavy
Abdalátí mal pôvodne v stredu pricestovať na oficiálnu návštevu do Bratislavy, no z dôvodu neodkladných povinností musel svoju pracovnú cestu preplánovať. V telefonáte preto Blanára informoval o novom termíne, ktorý rezorty spoločne plánujú začiatkom budúceho roka. Ministri považujú bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami za mimoriadne dobré, vďaka čomu sa podľa ich slov otvára priestor na aktívnejšie využitie hospodárskych a investičných príležitostí a podporu vzájomného obratu, ktorý vlani dosiahol 342 miliónov eur.
archívne video
„Egypt má v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky strategické postavenie. Africké krajiny patria do záujmovej oblasti globálneho Juhu, kde sa chcú presadiť aj slovenskí podnikatelia, preto nám záleží na skvalitnení našej zmluvnej základe s Egyptom. Môžeme tak pomôcť tiež firmám zo Slovenska pri efektívnejšom vstupe a pôsobení na tomto perspektívnom trhu,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Ministri telefonátom nadviazali na rokovanie z Káhiry
Ministri telefonátom nadviazali na rokovanie z Káhiry, kam Blanár cestoval v novembri. Počas návštevy podpísal s egyptskou ministerkou pre plánovanie, ekonomický rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ránijou al-Mašátovou Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi SR a Egyptom. Abdalátí v telefonickom rozhovore informoval slovenského ministra o aktuálnej situácii na Blízkom východe a o stave implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN podporujúcej mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy.
„Spolupráca s Egyptom je veľmi dôležitá, preto som ocenil informácie priamo z krajiny, ktorá je do tohto procesu zainteresovaná a intenzívne sa snaží o rovnaký cieľ, ktorý Slovensko plne podporuje, a to zmiernenie humanitárnej krízy v Pásme Gazy, ukončenie vojny a dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu,“ zdôraznil Blanár s tým, že hovorili aj o podpore nasadenia Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze spolu s pokračovaním výcviku policajných síl.
Šéf slovenskej diplomacie opätovne poďakoval svojmu rezortnému kolegovi za pomoc Egypta počas evakuácie občanov Slovenska a ďalších krajín z Blízkeho východu, ako tiež pri medicínskych evakuačných letoch. Podľa Blanára Slovensko zrealizovalo už ôsmy presun detských onkologických pacientov z Gazy v rámci modulu Euracare Flight & Shelter. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR a medzinárodnými partnermi Slovensko zároveň doručilo do palestínskej enklávy tri životne dôležité humanitárne zásielky. Ďalšie dve tony zdravotníckeho materiálu priviezol so sebou pri ceste do Káhiry tiež začiatkom novembra priamo minister Blanár.