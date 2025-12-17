Skoro ako u nás! Poslanci sa v parlamente pobili a ťahali za vlasy: VIDEO Zapojili sa aj ženy

MEXICO - Debata o reforme, ktorá mala zmeniť fungovanie mestských inštitúcií, sa v mexickej metropole vymkla spod kontroly. Namiesto hlasovania prišli krik, strkanice a fyzické potýčky priamo v rokovacej sále.
Spor o transparentnosť prerástol do chaosu
Pondelkové zasadnutie kongresu mesta Mexiko sa skončilo otvoreným konfliktom medzi poslancami vládnej väčšiny a opozície. Spúšťačom bola iniciatíva zrušiť mestskú agentúru pre transparentnosť, prístup k verejným informáciám a ochranu osobných údajov a nahradiť ju novým orgánom.
Už od začiatku bolo zrejmé, že rokovanie nebude pokojné. Atmosféra v sále bola napätá a opozícia dávala najavo ostrý nesúhlas s navrhovanou reformou.
Obsadzovanie tribúny a krik v sále
Ako informuje portál Los Angeles Press, opoziční poslanci začali počas diskusie vstupovať na rečnícky pult na protest proti krokom vládnej strany Morena. Nasledovali hlasné pokriky z oboch strán, rokovacia sála sa rýchlo zaplnila chaosom a rokovanie prestalo mať akýkoľvek poriadok.
Predseda kongresu sa pokúsil situáciu upokojiť, no zatiaľ čo apeloval na pokoj, za jeho chrbtom sa spor zmenil na fyzickú potýčku.
Strkanie, ťahanie za vlasy a prerušenie schôdze
Z dostupných videozáznamov vyplýva, že politici sa začali strkať a ťahať za vlasy, pričom do konfliktu sa zapojilo viacero osôb. Jedna z opozičných poslankýň následne vyhlásila, že politická dohoda je zrušená, a oznámila, že preberá kontrolu nad rečníckym pultom.
Okolo tribúny sa zhromaždil dav zákonodarcov a konfrontácia s použitím fyzickej sily prinútila vedenie kongresu vyhlásiť prestávku v rokovaní.
Opozícia odišla, reforma prešla
Po obnovení schôdze sa situácia neupokojila. Opoziční poslanci sa rozhodli opustiť rokovaciu sálu, čím protestovali proti spôsobu, akým bola diskusia vedená.
Vládna koalícia však v ich neprítomnosti reformu odhlasovala a návrh prešiel bez účasti opozície.