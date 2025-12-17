Štát ma označil za hrozbu! Zúfalá matka z Levíc si privyrába pečením pre chorého syna a bojuje o prežitie

BRATISLAVA - Domáce pečenie ako privýrobok pred sviatkami sa dostalo do centra pozornosti štátu. Kým pekári varujú pred nelegálnym predajom koláčov a miliónovými daňovými únikmi, odborníci upozorňujú, že skutočný problém Slovenska je inde. Do debaty vstupujú aj ženy, ktoré pečú nie pre zisk, ale preto, aby zaplatili účty a postavili sa o svoje deti. Jednou z nich je aj matka z Levíc, ktorá sa pýta, odkedy sa z lineckého stala hrozba pre štát.
Mnohí si pred sviatkami privyrábajú pečením vianočných koláčov. To sa však nepáči Slovenskému zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý upozornil na zvyšujúci sa počet predaja nelegálnych zákuskov internete a sociálnych sieťach. "Podľa našich odhadov v súčasnosti štát stráca na nelegálnej výrobe zákuskov, koláčov a sviatočného pečiva už takmer 20 miliónov eur ročne. Politici nemôžu neustále zaťažovať len serióznych podnikateľov a zatvárať oči, ak ide o ilegálne podnikanie fyzických osôb. Je nevyhnutné, aby zodpovedné orgány konali v prípade nelegálnej konkurencie, ohrozovania zdravia spotrebiteľov a porušovania zákonov. Inak sa systém platenia daní úplne rozpadne," uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Myslí si, že oblasť nelegálnej výroby potravín by rozhodne mala byť súčasťou boja proti daňovým únikom, ktorý prezentuje minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Koláče z pivníc a garáží zaplavujú internet: Nelegálne zákusky oberajú štát o milióny a ohrozujú zdravie!
Práve Kamenický v čase vyhlásenia ďalšej konsolidácie radil ľuďom si doma variť džemy a piecť koláče, aby ušetrili. Hoci nelegálny vianočný predaj koláčov netreba zľahčovať, podľa odborníkov je však daňový problém Slovenska niekde úplne inde - v systémovej korupcii a veľkých daňových podvodoch.
Štát nás označil za hrozbu, reaguje Levičanka, ktorá sa stará o hendikepovaného syna
Na situáciu, ktorá okolo domáceho pečenia vianočných koláčov vznikla, sa rozhodla reagovať matka z Levíc, ktorá žije sama v jednoizbovom byte so synom, ktorý má zdravotné postihnutie. Svoju spoveď zverejnila na stránke Nekŕmte nás odpadom, lebo už nevládze mlčať. "Každé ráno vstávam skôr, než zazvoní budík. Nie preto, že by som bola taká disciplinovaná. Ale preto, že môj syn ma potrebuje. Pomôcť obliecť, nachystať, upokojiť," uvádza Slovenka a dodáva, že tým sa jej povinnosti nekončia. Potom musí riešiť lekárov, úrady, lieky, ktoré nie sú lacné, a účty, ktoré sa nepýtajú, či ich má z čoho zaplatiť. Večer pečie.
"Pred Vianocami pečiem linecké. Z masla. Z múky. S džemom, ktorý si sama varím. V našej malej kuchyni, kde sa sotva otočím, ale kde aspoň na chvíľu cítim, že viem niečo urobiť dobre. Koláčiky fotím na mobil a ponúkam ich cez sociálne siete. Susedom. Mamičkám. Ľuďom z okolia. Nie preto, aby som zbohatla. Ale preto, aby som mala na elektrinu. Na jedlo. Na život. A potom si otvorím noviny a dozviem sa, že som hrozba pre štát. Že okrádam Slovensko. Že som súčasť 'nelegálneho biznisu', ktorý berie milióny. Vraj moje linecké sú väčší problém než korupcia. Vraj ja som tá, pred kým treba varovať ľudí," hovorí zúfalá Levičanka.
Podľa jej slov týmto spôsobom nechcela okrádať štát. "Nikdy som nechcela porušovať zákon. Len som chcela prežiť dôstojne. Bez prosíkania. Bez hanby. Bez toho, aby som musela vyberať medzi liekmi pre syna a zaplatením nájmu," pokračuje Slovenka, ktorú mrzí, že zo žien, matiek a opatrovateliek robia zločincov a že namiesto riešení prichádza len strašenie.
"Mrzí ma, že sa tak ľahko ukazuje prstom na tých najslabších. Keby štát chcel, našiel by cestu. Stanovil by podmienky. Hygienu. Malé odvody. Kontrolu. Ale nie. Je jednoduchšie napísať článok, urobiť kampaň a zastrašiť ľudí, ktorí už aj tak žijú na hrane," hovorí Levičanka. Kvôli konsolidácii bude musieť po novom platiť odvody každý živnostník bez ohľadu na to, aký vysoký má príjem – a ak bude jeho zárobok nízky, zaplatiť si bude musieť aspoň minimálne odvody a to 131,34 eur.
"Nie som podvodníčka. Som mama. Som opatrovateľka. Som žena, ktorá sa snaží postarať o svoje dieťa v krajine, ktorá na to často zabúda. A ak je moje linecké z masla a lásky zločin, tak potom neviem, kde sa podel zdravý rozum," konštatuje na záver.