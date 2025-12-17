OMYL, ktorý mohol skončiť tragédiou: Prípravu na kremáciu zastavilo KLOPANIE z rakvy! Žena mala byť dávno mŕtva

THAJSKO - Rodina ju považovala za mŕtvu a pripravovala sa na jej kremáciu. Keď však rakva dorazila do budhistického chrámu, ozvalo sa z nej slabé klopanie. To, čo nasledovalo, šokovalo nielen rodinu, ale aj verejnosť.
Šesťdesiatpäťročnú Thajčanku, Chonthirat Sakulkoovú, priviezli do budhistického chrámu Wat Rat Prakhong Tham na kremáciu. Jej brat Mongkol Sakulkoo uviedol, že sa mu pred dvoma dňami zdalo, že prestala dýchať. Keďže jej prianím bolo darovanie orgánov, najskôr ju dopravil do nemocnice v Bangkoku, vzdialenej asi 480 kilometrov od ich domovskej provincie Phitsanulok, aby splnil sestrino posledné želanie. Ako informuje na svojom webe Unilad, personál ju však nechcel prijať, pretože nemal oficiálny úmrtný list.
Zrazu sa ozvalo slabé klopkanie
Takk ju odviezol do spomínaného chrámu, kde poskytujú bezplatné kremačné služby, ale bez úmrtného listu nemohli vykonať kremáciu. Keď správca chrámu, Pairat Soodthoop, bratovi vysvetľoval, ako má získať úmrtný list, z rakvy začuli obaja muži slabé klopanie. „Bol som trochu prekvapený, tak som požiadal, aby rakvu otvorili, a všetci zostali v šoku. Videl som, ako mierne otvorila oči a klopkala na bok rakvy. Musela klopať už dosť dlho,“ spomína si správca.
Brat uviedol, že jeho sestra bola približne dva roky pripútaná na lôžko, potom sa jej zdravotný stav ešte viac horšil a prestala reagovať. Po zistení, že je stále nažive, ju najskôr vyšetril personál chrámu. Podľa novín Thairath bola následne prevezená do nemocnice Bang Yai, kde ju liečili na hypoglykémiu. Ide o stav, kedy klesá hladina cukru v krvi pacienta na nebezpečne nízku hladinu.
Je mu to vraj jedno
Soodthoop uviedol, že chrám uhradí aj jej liečebné náklady. Noviny ďalej informovali, že keď sa brata opýtali, ako sa cítil po zistení, že je jeho sestra stále nažive, odpovedal, že je mu to jedno. V roku 2023 došlo k podobnému incidentu v Ekvádore, keď vyhlásili istú pacientku za mŕtvu, no ukázalo sa, že je nažive. Jej rodina počas obradu pri rakve začula klopanie zvnútra.