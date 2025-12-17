Dag Palovič skončil v nemocnici: Z vianočných trhov rovno na urgent... FOTO

VIEDEŇ - Exmoderátor Dag Palovič si výlet do Rakúska takto určite nepredstavoval. Z vianočných trhov smeroval rovno do nemocnice...
Dag Palovič je verejnosti dobre známa osobnosť. Už v detstve sa objavoval v rôznych filmoch a televíznych reláciách. Zahral si napríklad v rozprávke Kráľ Drozdia brada, kde stvárnil jednu z postáv kuchtíkov, a vystupoval aj po boku populárnej televíznej postavičky menom Drobček. Jeho snom bolo stať sa hercom a moderátorom, preto sa prihlásil na konzervatórium, kam ho však neprijali. Neskôr študoval v Rakúsku, kde sa venoval právu, no toto štúdium napokon nedokončil. V minulosti moderoval aj markizácke Teleráno.
Profesijne sa vypracoval až na pozíciu generálneho riaditeľa druhej najväčšej online reklamnej agentúry na svete pre Českú republiku a Slovensko. Neskôr sa začal intenzívne venovať pokeru, v ktorom dosiahol výrazné úspechy a pôsobil aj ako profesionálny hráč. V roku 2022 sa mu ale navždy zmenil život. Počas jazdy na motorke doňho vpálilo vozidlo a v ťažkom stave bol prevezený do nemocnice. stav bol kritický a vyžiadal si amputáciu nohy. Už prešli od nehody 3 roky a Dag si užíva to, že sa narodil po druhýkrát. Keďže sa blížia Vianoce, v každom meste sú aj vianočné trhy. Tie si nenechal ujsť ani exmoderátor.
Zavítal k našim susedom do Rakúska, no nedopadlo to dozaista tak, ako si predstavoval. Dag skončil totiž v nemocnici. „Z trhov na urgent," napísal k záberu, na ktorom má obviazanú hlavu. Potom sa svojim fanúšikom ozval z nemocnice. „Som ok. Výlet ako výlet," informoval ich. A nebol by to on, ak by aj nezavtipkoval. „Po vyšetrení CT: Ja som lekár xyz a mám pre vás zlú správu: Máte krvácanie do mozgu. Ako z filmu. Ženský hlas – krik: Nie on, ten vedľa. Ako sa voláte? Palovič. Pozrel papiere: Au, prepáčte, nie vy," dodal. Daga sme aj kontaktovali, aby nám bližšie opísal, čo sa vlastne stalo, no neodpovedal nám.