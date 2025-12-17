Napätie medzi Venezuelou a USA! Generálny tajomník OSN Guterres vyzval na upokojenie

CARACAS - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu telefonoval s venezuelským prezidentom Nicolásom Mudrom a hovorili o napätí medzi Caracasom a Washingtonom. V reakcii na utorkové oznámenie USA o čiastočnej námornej blokáde venezuelských ropných tankerov Guterres vyzval na upokojenie situácie. Informuje agentúra AFP.
„Generálny tajomník sa sústreďuje na... zabránenie akejkoľvek ďalšej eskalácii. Vyzýva na zdržanlivosť a okamžité upokojenie situácie,“ uviedol Guterresov hovorca Farhan Haq. Maduro v telefonáte s generálnym tajomníkom OSN varoval, že kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nemu má „vážne dôsledky pre mier v regióne“, uviedlo venezuelské ministerstvo zahraničných vecí.
Správu o námornej blokáde „sankciovaných ropných tankerov“ smerujúcich z a do Venezuely oznámil Trump v utorok na platforme Truth Social. Venezuelský rezort obrany v stredu vyhlásil, že hrozby šéfa Bieleho domu Caracas nezastrašia. „Vláde USA a jej prezidentovi hovoríme, že sa nenecháme zastrašiť ich hrubými a arogantnými hrozbami,“ vyhlásil minister obrany Vladimir Padrino. „Dôstojnosť tejto vlasti nie je predmetom rokovaní a nikto ju nemôže ohroziť,“ dodal.
Vývoz venezuelskej ropy
Ropná spoločnosť Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) v stredu oznámila, že vývoz venezuelskej ropy pokračuje podľa plánu napriek ohlásenej blokáde ropných tankerov zo strany USA. Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Údery si doteraz vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že plavidlá boli skutočne použité na pašovanie.
Venezuelský prezident tvrdí, že cieľom americkej operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.Washington Madura obviňuje z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.