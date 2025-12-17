Vodiči, pozor! Na celom území Slovenska treba aj v noci počítať s hmlou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska treba v stredu v noci počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre všetky okresy. Informoval o tom na svojom webe.
Výstrahy by mali predbežne platiť od 19.00 h do štvrtka (18. 12.) 10.00 h. Dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.
(Zdroj: shmu.sk)