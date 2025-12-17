Šokujúce odhalenie Mariána Čurka: NEVERA, tajný ROZVOD a... Už má novú priateľku!

BRATISLAVA - Vo februári médiami obletela správa, že známy slovenský hudobník Marián Čurko (52) je nezvestný. Polícii to nahlásila jeho manželka. Po dvoch dňoch strachu sa našiel a sám sa ozval. No aktuálne známy Slovák odhalil pozadie svojho zmiznutia. Prežíval náročné obdobie, manželke prišiel na neveru. Aktuálne je už po rozvode a má novú priateľku!
Hudobník Marián Čurko je nezvestný: Po hádke so ženou sa po ňom zľahla zem, poslal jej iba čudnú SMS
Začiatkom februára sme na Topkách informovali, že manželka hudobníka Mariána Čurka nahlásila na Obvodnom oddelení PZ Senec nezvestnosť manžela. Pred odchodom z domu sa ešte s manželkou pohádal, no domov sa nevrátil a v noci jej poslal SMS správu, kde mal byť zobrazený kríž. Všetci jeho blízki sa preto obávali o Čurkovo zdravie. Našťastie po dvoch dňoch strachu sa hudobník ozval.
No a po 10 mesiacoch pre joj.sk prezradil aj príčinu svojho zmiznutia. Prežíval veľmi náročné obdobie. Hoci jeho manželstvo navonok pôsobilo stabilne, rozpadlo sa prakticky zo dňa na deň. Zlomový moment vraj nastal, keď mu dcéra Agátka prezradila, že sa mama stretáva s inými mužmi. „Jedného krásneho letného dňa za mnou prišla dcéra Agátka a povedala mi: "Tati, už ti to musím povedať. Rozveď sa s mamou. Je iná, ako si myslíš,“ prezradil Čurko a pokračoval jej citovaním.
„Z jej mobilu som tajne, tatík, zistila, že mama má veľa milencov, fotí pre nich akty, často tým mužom ani nepozná priezvisko,“ dodal s tým, že slovám svojej dcéry nemohol uveriť. „Neveril som vlastným ušiam, lebo sa mi zdalo, že sme pekná rodina.“ Rozhodol sa preto konfrontovať priamo svoju ženu, no a tá sa mu bez vyhýbania priznala. „Spýtal som sa jej: Agátka mi všetko povedala. Kto je Karol? Kto je Marek? Kto je Matúš?“ opísal situáciu Čurko.
„Priznala sa sama, dobrovoľne. Čo píšem, mi povedala sama a nijako som to neprekrútil,“ povedal Marián s tým, že sa mu manželka mala otvorene priznať stretnutiam s viacerými mužmi v hoteloch, s ktorými sa zoznamovala cez stránky pre dospelých. „Vraj s rôznymi chlapcami chodí po hoteloch a zoznamuje sa s nimi napríklad cez webovú sex zoznamku,“ uviedol a netajil absolútne nič.
„Má rada mladučkých. Najmladšieho zbalila 18-ročného a súložila s ním na zadnom sedadle v mojom aute, ktoré som jej daroval, lebo ten mladík nemal peniaze na hotel,“ šokoval Čurko. No konflikt v rodine najviac zasiahol deti. „Dcére Agátke vynadala doslova: Už nie si moja dcéra! Prezradila si ma!“ opísal moment, kedy si uvedomil, že sa ich rodina skončila.
Práve v období, kedy prežíval tieto náročné chvíle, prišlo aj k spomínanej hádke a jeho náhlemu zmiznutiu. „Odišiel som a nevrátil sa a manželka nahlásila moje zmiznutie na polícii. Vznikla z toho groteska, že Marián Čurko sa stratil, asi sa obesil alebo čo. Bolo komické sledovať to v médiách, ale málokto tušil, aká skutočná rodinná tragédia je na pozadí tejto frašky,“ priznal.
Aktuálne má Čurko už za sebou rozvod a šťastie opäť našiel po boku novej priateľky. Voči exmanželke však stále pociťuje zášť. A to najmä kvôli deťom. „Tatík si našiel novú známosť, ale oni stratili rodinu a detstvo,“ uzavrel hudobník.