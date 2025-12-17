Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí

BULHARSKO - Slepej bulharskej mystičke Babe Vange sa pripisujú proroctvá, ktoré mali údajne predbehnúť svoju dobu. Jej vízie pre rok 2026 dnes opäť vyvolávajú pozornosť – hovoria o globálnom konflikte, kontakte s neznámou civilizáciou aj hraniciach technologického pokroku.
Baba Vanga, vlastným menom Vangelia Pandeva Gušterovová, bola bulharská slepá veštkyňa, ktorá zomrela v roku 1996. Po sebe mala zanechať množstvo proroctiev siahajúcich až do roku 5079. Práve jej vízie sa pravidelne vracajú do verejného priestoru vždy, keď svet čelí neistote, napätiu či extrémnym udalostiam.
Pripisuje sa jej predpoveď ničivých povodní v roku 2022, smrti princeznej Diany či teroristických útokov z 11. septembra v New Yorku, informuje britský portál Express. Podľa jej priaznivcov Baba Vanga varovala aj pred začiatkom apokalypsy a pred dôsledkami, ktoré môže priniesť nekontrolovaný vývoj civilizácie.
Jej proroctvá sa napĺňajú symbolicky aj doslovne
V posledných mesiacoch sa jej meno opäť šíri internetom, najmä v súvislosti s rastúcim geopolitickým napätím a čoraz častejšími extrémami počasia. Kým priaznivci tvrdia, že jej proroctvá sa napĺňajú symbolicky aj doslovne, kritici namietajú, že mnohé z jej výrokov sú natoľko všeobecné, že sa dajú prispôsobiť takmer akejkoľvek významnej udalosti.
Podľa interpretácií fanúšikov a diskusií na online fórach mala Baba Vanga predpovedať, že v roku 2026 dôjde k priamemu kontaktu s neidentifikovanou civilizáciou. Tá sa má objaviť na Zemi vo veľkom objekte práve počas významného športového podujatia. Naznačila tiež intenzívnejší výskum iných planét, vrátane Venuše.
Hrozí tretia svetová vojna?
Najznepokojujúcejšia vízia pre rok 2026 však hovorí o globálnom konflikte. Podľa jej slov má ísť o obdobie, keď si ľudstvo uvedomí, že technologický pokrok zašiel „príliš ďaleko“, a bude nútené čeliť zásadnému bodu obratu. Niektorí odborníci sa domnievajú, že tým mohla narážať aj na tretiu svetovú vojnu, hoci vo svojich proroctvách údajne nespomínala jadrové zbrane ani masové ničenie.
Medzi ďalšie, menej pravdepodobné predpovede patrí myšlienka, že ľudia začnú komunikovať telepaticky. Optimistickejšie znejú jej vízie o medicíne – Baba Vanga mala veriť, že vedci dokážu pestovať ľudské orgány v laboratóriách, čo by mohlo predĺžiť priemernú dĺžku života až na približne 120 rokov. Na odľahčenie Sky History interpretuje jedno z jej proroctiev ako náznak, že Lewis Hamilton by mohol v roku 2026 vybojovať pre Ferrari prvý titul majstra sveta medzi jazdcami po dramatickom súboji s Maxom Verstappenom.