Len pre najbystrejších! Objavíte TROFEJ, ktorá do obrázka nepatrí? Ak áno, ste GÉNIUS, tvrdia autori testu!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Futbalová horúčka po Eure pokračuje aj mimo ihriska. Nová vizuálna hádanka potrápi vaše oči aj mozog – medzi desiatkami trofejí sa ukrývajú tri nezbedné napodobeniny. Nájdete ich do 30 sekúnd? Ak áno, podľa tvorcov testu patríte medzi skutočných géniov.

Po dlhých futbalových večeroch prichádza ideálny čas prebrať mozog z letargie. Fanúšikov Eura zaujal nový optický test, ktorý preverí vašu pozornosť a schopnosť rýchlo reagovať. Ticket-compare.com, stránka porovnávajúca ceny futbalových lístkov, vytvorila čerstvú vizuálnu skladačku: v mori trofejí sa skrývajú tri „neposlušné“ kúsky, ktoré tam nepatria.

Na prvý pohľad vyzerajú všetky trofeje rovnako, no niekde medzi nimi sa prešmykli tri falošné. Úlohou je nájsť ich za menej ako 30 sekúnd. Priemerný človek ich podľa autorov hádanky objaví približne za 45 sekúnd – takže ak to zvládnete rýchlejšie, ste vraj certifikovaný génius.

Aktivovanie mozgu takýmito úlohami má viacero výhod. Odborníci pripomínajú, že pravidelné mentálne cvičenia zlepšujú pamäť, koncentráciu a celkový kognitívny výkon. Časový tlak zas zvyšuje efekt celej úlohy a núti mozog pracovať svižnejšie. Mnohí ľudia si takéto hádanky obľúbili práve preto, že zabavia, ale zároveň precvičia mozog. A táto európska vizuálna výzva nie je výnimkou. Tak čo, trúfnete si?

Ak ešte stále hľadáte, pozor – riešenie je už na dosah. Pripravený? Odpoveď prichádza o tri.... dva.... jeden... 

