Šokujúce tvrdenie experta: Putin je presvedčený, že vojnu vyhráva! Má k tomu TENTO dôvod

Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo)
MOSKVA - Ukrajina podľa odborníkov stráca priestor v mierových rokovaniach s Ruskom. Britský historik Mark Galeotti upozorňuje, že Vladimír Putin vstupuje do dialógu z výrazne silnejšej pozície.

Kremeľ ťaží z oslabenej vyjednávacej pozície Kyjeva

Britský historik Mark Galeotti, ktorý sa dlhodobo venuje modernému Rusku, v komentári pre The Times uviedol, že Moskva prichádza k rokovaciemu stolu s výhodou, ktorá umožňuje ruskému prezidentovi pozerať sa na ďalší vývoj s istou dávkou sebavedomia. Podľa neho je šéf Kremľa presvedčený, že čas pracuje v jeho prospech.

Putinovi vyhovuje pomalý priebeh rokovaní

Galeotti pripomína, že ruský prezident „nemá problém odkladať rozhodnutia, pokým to len situácia dovolí“. Práve zdĺhavé rokovania podľa historika posilňujú ruskú pozíciu, keďže tlak na Moskvu je v tejto fáze minimálny. Kremeľ tak podľa neho necíti potrebu robiť zásadné ústupky.

Dlhá vojna posilňuje ruské vyhliadky

Čím dlhšie budú rokovania viaznuť, tým viac môže Rusko tlačiť na Ukrajinu vojensky aj energeticky, uvádza Galeotti. Podľa jeho slov Kremeľ počíta s tým, že zimné mesiace zhoršia ukrajinskú morálku a zároveň otvoria priestor na ďalší postup na fronte.

Historik tiež tvrdí, že Putin dúfa, že presvedčí prezidenta Donalda Trumpa, že pozícia Kyjeva je zúfalá.

Trump: Návrh sa Zelenskému nepáči

Že rokovania nabrali nový rozmer, dokazuje aj Trumpovo vyjadrenie pre Euronews. Americký prezident uviedol, že ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj zatiaľ neprejavil nadšenie pre návrh, ktorý dostal na stôl.

„Jeho tímu sa to pozdáva, ale on na to nie je pripravený,“ povedal Trump a dodal, že Rusko je s návrhom údajne v zásade spokojné.

Kyjev žiada dôstojný a spravodlivý mier

Zelenskyj si podľa vlastných slov uvedomuje, že Ukrajina môže dosiahnuť prijateľnú dohodu iba pri silnom tlaku zo strany spojencov. Na sieti X zdôraznil, že „dôstojný mier závisí od nášho spoločného tlaku na Rusko aj od pozície Spojených štátov, Európy a ďalších partnerov“.

Zároveň pripomenul, že Moskva musí niesť zodpovednosť za každodenné raketové údery, teror voči civilistom aj za samotné rozpútanie vojny.

