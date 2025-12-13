Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Dánska spravodajská služba vydala závažnú správu: Európa je v ohrození

KODAŇ - Dánsko čelí najväčšiemu množstvu vonkajších hrozieb za posledné roky v dôsledku narastajúcich geopolitických konfliktov a pochybností o záväzku USA k bezpečnosti v Európe. Vo svojej ročnej správe to v stredu oznámila dánska vojenská spravodajská služba (FE), informuje o tom agentúra Reuters.

„Veľké svetové mocnosti čoraz viac uprednostňujú svoje vlastné záujmy a používajú silu na dosiahnutie svojich cieľov,“ uviedla FE. Medzi krajiny, ktoré ohrozujú Dánsko, zaradila aj Rusko a Čínu. Podľa FE ovplyvňuje bezpečnostný vývoj vo svete najmä vojna na Ukrajine.

Možné hybridné útoky Ruska na NATO

„Zároveň vznikla neistota ohľadom úlohy Spojených štátov ako garanta európskej bezpečnosti, čo zvýši ochotu Ruska zintenzívniť svoje hybridné útoky proti NATO,“ dodala FE. „Vojenská hrozba Moskvy voči aliancii sa zvýši, aj keď v súčasnosti neexistuje hrozba regulárneho vojenského útoku proti Dánskemu kráľovstvu,“ uzavrela spravodajská služba.

