POHREB českého moderátora Patrika Hezuckého (†55): Rodina musela riešiť problém s POLÍCIOU!

PRAHA - Dnes sa Slovensko rozlúčilo s Oľgou Feldekovou (†82) a v piatok 12. 12. sa naši západní susedia lúčili s obľúbeným rádiovým spíkrom Patrikom Hezuckým (†55). Po smútočnom obrade sa verejne vyjadrila jedna z jeho švagrín - sestra vdovy Nikoly Hezuckej (34). Vzdala hold Leošovi Marešovi a opísala nepríjemné incidenty pred pohrebom!
Piatok patril u našich západných susedov rozlúčke s obľúbeným moderátorom Patrikom Hezuckým. Tá začala už v skorých ranných hodinách, kedy jeho domovská Evropa 2 venovala jeho spomienke celé ranné vysielanie. Po týždni sa do vysielania vrátil aj Patrikov dlhoročný kolega Leoš Mareš, ktorý s ním trávil posledné chvíle jeho života.
Samotný pohreb začal o 14:30 v pražskom krematóriu v Strašniciach a trval len niečo vyše pol hodiny. Rodina si želala obrad len v kruhu najbližších ľudí, fanúšikovia si však priebeh rozlúčky, ktorou sprevádzal Libor Bouček, mohli pozrieť v priamom prenose na obrazovkách pred budovou.
Vdove Nikole bola v ťažkých chvíľach veľkou oporou predovšetkým jej rodina, okrem iných aj sestry. Jedna z nich, Petra, sa po pohrebe svojho švagra ozvala na sociálnych sieťach s veľkým dojemným vyznaním. Verejne poďakovala za obrovskú vlnu podpory.
„Ďakujem veľmi tiež všetkým kamarátom, ktorí nám v posledných týždňoch ponúkli podporu a pomoc - stráženie v deň pohrebu, požičanie vecí, uviazanie krásnej kytice, odvoz z letiska...“ vymenovala na sociálnej sieti Instagram Petra, ktorá žije v zahraničí. „Všetko to dokopy tvorí obrovskú mozaiku podpory, ktorú tu v tej našej milovanej Prahe máme.“
No opísala tiež, s akými problémami sa musela pred pohrebom potýkať. Stratila napríklad v električke mobil, no vďaka poctivému nálezcovi sa k nemu opäť dostala. „Odovzdal ho vodičke a dostal sa ku mne späť,“ napísala. No problémy sa rodine nevyhýbali ani cestou na rozlúčku.
Autom totiž vošli do zákazu vjazdu a dopravný priestupok riešila polícia. Tá však prejavila empatiu. „Keď nás ale videli, ako na tom cestou na pohreb sme, nechali nás odísť bez pokuty,“ dodala a ďalšie slová vďaky venovala Hezuckému dlhoročnému priateľovi a kolegovi Leošovi Marešovi. „Pretože je to frajer a kto vie, ten vie,“ dodala švagriná.