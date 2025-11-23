Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo

BERLÍN - Muži majú podľa rozsiahlej štúdie väčší sexuálny apetít než ženy, no to nie je všetko! Psychológ Julius Frankenbach skúmal viac ako 200 štúdií s účasťou viac než 620-tisíc ľudí a odhalil prekvapivé rozdiely v túžbe, myslení na sex a dokonca aj v masturbácii. Kto teda skutočne myslí na sex viac a kde sa ukazujú najväčšie prekvapenia?
Odpoveď mnohých neprekvapí, no nejde len o zaužívané stereotypy. Štúdia ukázala, že rodové rozdiely v sexuálnej túžbe skutočne existujú, uvádza sa na webe U.S.News. Julius Frankenbach, doktorand psychológie na Saarlandskej univerzite v Nemecku, preskúmal 211 štúdií uskutočnených po roku 1996, do ktorých sa zapojilo viac ako 620-tisíc ľudí, a svoje zistenia publikoval prostredníctvom Americkej psychologickej asociácie.
Ktoré pohlavie premýšľa viac o sexe?
Výsledky ukazujú, že muži oproti ženám trávia viac času premýšľaním o sexe, pociťujú väčšiu sexuálnu túžbu a častejšie masturbujú. Tieto rozdiely sa potvrdili naprieč krajinami, etnikami, sexuálnymi orientáciami aj vekovými kategóriami.
Frankenbach sa pozrel aj na možné odchýlky vyplývajúce z neúplnej úprimnosti respondentov. Zistil napríklad, že muži často uvádzali väčší počet sexuálnych partneriek než ženy partnerov, čo logicky nevychádza. Napriek tomu sú rodové rozdiely podľa neho reálne. Zaujímavé je, že 24 až 29 % žien uvádza vyššiu sexuálnu túžbu než „priemerný muž“, čo potvrdzuje, že výnimky pravidlo skutočne len dopĺňajú.