DNES v noci sa na oblohe stane niečo veľkolepé: NAJVÄČŠÍ meteorický roj roka je tu! Kedy a kde to sledovať?

BRATISLAVA - Už dnes v noci sa nad nami odohrá najkrajšie vesmírne divadlo roka. Nebo rozžiari meteorický roj Geminíd, ktorý dosiahne svoj vrchol počas dnešnej noci z 13. na 14. decembra. Rozhodne sa oplatí pozerať hore!
Každý december sa milovníci nočnej oblohy tešia na fascinujúci vesmírny úkaz. Tento rok by si ho rozhodne nemal premeškať. Podľa Slezskej univerzity budú Geminidy viditeľné vo výnimočne dobrých podmienkach, takže šanca na skvelý zážitok je vysoká.
Kedy je najlepší čas na pozorovanie?
Pri meteorických rojoch môžeme sledovať svetelné šmuhy, ktoré sa rýchlo mihnú po oblohe. Hoci ich bežne nazývame padajúcimi hviezdami, v skutočnosti ide o drobné kúsky vesmírneho materiálu. Tie pri vstupe do zemskej atmosféry zhoria a na krátky okamih sa zmenia na jasné meteory.
Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny
Najintenzívnejšia aktivita sa očakáva v noci z 13. na 14. decembra, pričom najlepší čas na pozorovanie je približne medzi polnocou a štvrtou ráno. Tento roj dostal meno podľa súhvezdia Blížencov, z ktorého zdanlivo meteory vyletujú. Sú o niečo pomalšie ako známe Perseidy či Leonidy, do atmosféry vstupujú rýchlosťou okolo 35 km/s, a preto môžu ponúknuť dlhšie a výraznejšie záblesky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Stačí teplé oblečenie a oči upreté na hviezdy
Ak chceš zažiť pozorovanie na maximum, nájdi si miesto ďaleko od mestského osvetlenia. Ideálne sú lúky, hory či iné tmavé lokality, kde svetelné znečistenie neruší výhľad na oblohu. Stačí teplé oblečenie, pohodlné ležanie a oči upreté na hviezdy, vesmír sa už postará o zvyšok.