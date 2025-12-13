OSN sa lúči s Irakom: Misia po viac než dvoch desaťročiach končí

BAGDAD - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres si v sobotu v Bagdade pripomenul ukončenie politickej misie OSN v Iraku, ktorá podporovala prechodné obdobie krajiny po invázii vojsk pod vedením USA. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.
Na žiadosť Bagdadu ukončí Misia OSN pre pomoc Iraku (UNAMI) svoju činnosť po 22 rokoch. Invázia spojeneckých síl v roku 2003 viedla k zvrhnutiu režimu Saddáma Husajna.
OSN zostáva pri Iračanoch
„UNAMI bola poctená tým, že mohla kráčať bok po boku s irackým ľudom,“ vyhlásil Guterres na záverečnom ceremoniáli misie. „Hoci sa misia končí, OSN bude vždy sprevádzať Iračanov na ceste k mieru, udržateľnému rozvoju a ľudským právam,“ dodal. Úrady a programy OSN budú naďalej pôsobiť v Iraku.
„Svet si musí uvedomiť jednu vec: Irak je teraz normálnou krajinou. Vzťahy medzi OSN a Irakom sa s ukončením misie UNAMI vrátia do normálu,“ povedal Guterres počas spoločnej tlačovej konferencie s irackým premiérom Muhammadom Šijá as-Súdáním.
Začiatok novej kapitoly spolupráce
Premiér uviedol, že koniec mandátu UNAMI „znamená začiatok novej kapitoly spolupráce“. „Naše vzťahy s OSN prostredníctvom UNAMI boli kľúčové a účinné pri uspokojovaní potrieb Iraku a jeho podpore, až kým sa nedosiahol stav úplnej sebestačnosti,“ dodal.
UNAMI bola zriadená rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN na žiadosť irackej vlády a o štyri roky neskôr bola rozšírená. Krátko po jej vzniku zasiahla 19. augusta 2003 hlavné sídlo OSN v Bagdade bomba umiestnená v nákladnom vozidle, ktorá zabila prvého osobitného predstaviteľa OSN v Iraku Sergia Vieiru de Mella, ako aj ďalších 21 ľudí.
Úlohy UNAMI zahŕňali poradenstvo pre vládu v oblasti politického dialógu a zmierenia či pomoc pri voľbách a reforme bezpečnostného sektora. Vzhľadom na to, že Irak v uplynulých rokoch opäť nadobudol pocit normálnosti, úrady tvrdia, že už nie sú dôvody na politickú misiu OSN v krajine.