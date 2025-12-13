Odvážne FOTO známej blondínky: MINI bikiny, MAXI bruško!

LOS ANGELES - Joy Corrigan (37) je verejnosti známa ako úspešná modelka a príležitostná herečka. V týchto dňoch sa však pripravuje na svoju najkrajšiu úlohu. Už čoskoro z nej bude mamička. A to dvojnásobná!
Joy Corrigan sa stala súčasťou modelingového sveta už ako 14-ročná, keď ju v nákupnom centre objavili modelingoví skauti. Pochváliť sa môže spoluprácou so zvučnými menami a slávnymi značkami. Predvádzala napríklad pre Roberta Cavvalliho, či Vivienne Westwood. Svoju krásu a božské krivky prepožičala Sports Illustrated a bola tiež anjelikom Victoria´s Secret.
Pred objektív fotografa sa postavila aj v uplynulých dňoch. Nafotila totiž sériu záberov, na ktorých je odetá len v úsporných bikinách a hrdo predvádza svoje guľaté bruško. V ňom podľa medializovaných informácií nosí dvojičky. Ich otcom je blondínkin snúbenec Todd Kraines.
Joy Corrigan sa v minulosti postarala o poriadny rozruch, keď priznala, že roky zatajovala svoj skutočný vek. Ako uviedla, bála sa, že bude pre modeling stará. Zaujímavé tiež je, že otvorene hovorila o komplikáciách spojených so silikónmi, ktoré si dala odstrániť.