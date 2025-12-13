Trump vypenil pred farmármi: Ukrajine nič nedám! Posmešne sa vyjadril o Obamovi aj Bidenovi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump na stretnutí s farmármi vyhlásil, že Spojené štáty financovanie vojny na Ukrajine neplatia. Tvrdí, že zbrane členským štátom NATO predávajú za plnú cenu a tie ich následne odovzdávajú Kyjevu. Vo svojej odpovedi si zároveň opäť rypol do Baracka Obamu.
Trump opäť útočí na Obamu: „On im dal prikrývky, ja Javeliny“
Pri diskusii pri okrúhlom stole sa Trump okamžite obrátil k porovnávaniu svojej politiky s predchádzajúcimi prezidentmi. Tvrdil, že Joe Biden vraj „daroval Ukrajine 350 miliárd dolárov“, zatiaľ čo on takýto krok neurobí.
Zároveň pripomenul svoju dlhoročnú kritiku Baracka Obamu: „Nezabudnite, že Obama im poslal len prikrývky. Ja som bol ten, kto im dal Javeliny.“ Tento výrok opakuje pravidelne – ide o jeho obľúbený kontrast medzi „mäkkou“ Obamovou politikou a vlastným tvrdým prístupom.
Hovorí o konci bojov, no ignoruje, kto útočí na Kyjev
Trump počas svojho prejavu označil situáciu za „skvelú až na to, že tam zomiera veľké množstvo ľudí“. Tvrdil, že za posledný mesiac padlo približne 27-tisíc vojakov na oboch stranách a že civilné obete vznikajú aj v dôsledku rakiet dopadajúcich na Kyjev.
Nevyslovil však, že tieto útoky podniká Rusko, čo patrí k jeho častému naratívu, keď hovorí o konflikte bez pomenovania agresora.
„USA neplatia vojnu, NATO si kupuje zbrane samo“
Trump následne prešiel k financovaniu vojenskej pomoci. Podľa neho Spojené štáty nevynakladajú na Ukrajinu žiadne vlastné peniaze, pretože techniku predávajú členským štátom NATO a tie ju potom odovzdávajú Kyjevu. Tvrdil, že USA sa namiesto toho sústreďujú na „humanitárne ciele“.
Dodal tiež, že podľa jeho presvedčenia by sa vojna vôbec nezačala, keby — ako tvrdí — nebol zmanipulovaný výsledok amerických prezidentských volieb v roku 2020.“
Kyjev odmieta tlak na územné ústupky
Trumpove slová zazneli v čase, keď Washington podľa viacerých amerických médií zvyšuje tlak na Ukrajinu, aby zvažovala územné kompromisy aj v oblastiach, ktoré ruská armáda neokupuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však tento prístup v pondelok večer jednoznačne odmietol. Pre Ukrajinskú pravdu uviedol, že Ukrajina nemôže zo žiadneho hľadiska obetovať svoje územie: „Nemáme na to zákonný, ústavný ani morálny základ.“ Podľa neho by také rozhodnutie odporovalo domácemu právu aj medzinárodným záväzkom.