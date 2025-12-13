Zverský čin migrantov: Dvaja znásilnili tínedžerku! Detaily sú príšerné, sudkyňa bola neoblomná

LONDÝN - Dvaja 17-roční žiadatelia o azyl z Afganistanu dostali na súde v anglickom Warwicku dlhoročné tresty za znásilnenie dievčaťa vo veku 15 rokov. Incident si páchatelia natáčali na video, ktoré sa stalo kľúčovým dôkazom.
Dlhé tresty pre dvojicu mladistvých páchateľov
V pondelok 8. decembra odsúdil súd Warwick Crown Court dvojicu 17-ročných mladíkov z Afganistanu za mimoriadne brutálny útok, ktorý sa odohral v parku v meste Leamington Spa. Ako píše britský denník Metro, Jan Jahanzeb dostal trest odňatia slobody v trvaní desať rokov a osem mesiacov, jeho spolupáchateľ Israr Niazal deväť rokov a desať mesiacov.
Obaja už predtým na mladistvom súde v Coventry priznali vinu a budú doživotne vedení v registri sexuálnych delikventov.
Dievča odvliekli do jaskynného priestoru a napadli ho
Sudcovia zrekonštruovali, čo sa v osudný večer stalo. Dvojica tínedžerov odviedla zmätené a vystrašené dievča od skupiny priateľov do odľahlého, jaskyni pripomínajúceho priestoru v parku. Tam ju povalili na zem a postupne znásilnili, pričom dievča sa podľa výpovedí a dôkazov zúfalo bránilo.
Video zachytilo celý útok. Sudkyňa: Vedeli ste, že nemáte súhlas
Rozhodujúcu úlohu v procese zohrali videozáznamy, ktoré obaja páchatelia počas útoku natočili. Sudkyňa Sylvia de Bertodano pri vyhlásení rozsudku povedala, že zábery jednoznačne dokazujú, že dievča nedalo súhlas a snažilo sa útočníkom uniknúť. „Obaja ste veľmi dobre vedeli, že to, čo robíte, je trestné a morálne neprijateľné,“ uviedla.
Sudkyňa zároveň zdôraznila, že následky, ktoré útok zanechal na obeti, budú celoživotné: „To, čo ste jej spôsobili, jej zmenilo život. Žiadne dieťa by nemalo prežiť takúto hrôzu.“
Páchateľom hrozí po odpykaní trestu deportácia
Okrem dlhých trestov čelia obaja mladiství aj ďalším následkom. Jednému z nich už boli doručené dokumenty týkajúce sa deportácie z krajiny. Podľa informácií zo súdu je pravdepodobné, že po odpykaní trestu môže byť z Británie vyhostený aj druhý páchateľ.