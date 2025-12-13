FOTO Za expartnerom Verešovej baby šalejú: Jágr ukázal telo ako GLADIÁTOR! Aj Andrea zostala PAF…

PRAHA - Jaromír Jágr (53) opäť dokázal, že vek je len číslo! Hokejová legenda nedávno zdieľala na Instagrame fotku, ktorá rozprúdila fantáziu jeho fanúšičiek. Stojí v bazéne so skríženými rukami a ukazuje figúru, akú by mu mohli závidieť aj mladší chlapi.
Jarda, expartner známej modelky Andrey Verešovej, potvrdil, že ani po päťdesiatke rozhodne nepatrí do starého železa. Napriek tomu, že by si mohol dopriať zaslúžený pokoj, nepoľavuje a stále na sebe maká. A výsledok? Ruky a telo ako z filmu Gladiátor! „Leto alebo zima? Čo u vás vyhráva?“ napísal pod fotografiu hokejista.
Fanúšičky reagovali okamžite. „Keď sa na teba pozerám, úplne som zabudla odpoveď,“ píše jedna z nich. „Jedno, aké je obdobie, hlavne, že je Jarda,“ dodáva ďalšia, pričom nezabudla pridať srdiečko. Jeden z fanúšikov dokonca uznal: „Ruky ako býk!“
Najväčší rozruch však spôsobil komentár jeho expartnerky, Andrey Verešovej: „Hustý Wiking,“ napísala modelka a pridala emotikon ohňa. Je teda jasné, že aj ona sa pri fotke namakaného Jágra zastavila a súdiac podľa komentára sa jej páčilo, čo vidí.
Niektorí sledujúci sa nemohli ubrániť porovnaniam s filmovými ikonami. Terminátor, Gladiátor či Wolverine – všetko typy, ktorými by sa Jarda pokojne mohol inšpirovať.
Momentálne sa hokejová legenda sústreďuje najmä na propagáciu svojej knihy, ktorá odhaľuje nové detaily z jeho života. Ale jedno je jasné – aj po päťdesiatke dokáže expartner Verešovej rozprúdiť fanúšičkám krv v žilách!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%