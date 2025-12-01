Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí

CANBERRA - Austrálsky odborník na upratovanie Jason Shipway, generálny riaditeľ firmy Enhanced Cleaning, prekvapil tisíce ľudí tvrdením, že väčšina domácností má omnoho nepríjemnejšiu vôňu, než si ich majitelia uvedomujú. Problém je podľa neho jednoduchý!
Človek si na vlastný domov rýchlo zvykne a prestane vnímať pachy, ktoré sú pre návštevu úplne zjavné. Ako uvádza denník Daily Mail, skutočný pôvod zápachu často nesúvisí so špinou, ktorú vidíme, ale so skrytými zákutiami a predmetmi, ktoré používame každý deň.
1. Kúpeľňové rohože sú problémom
Shipway označuje za jeden z najväčších zdrojov zápachu práve kúpeľňové podložky. Textilné rohože moknú a schnú tak často, že v nich vznikajú plesne skôr, než si to človek všimne. Aj keď ich periete pravidelne, hlboký zatuchnutý zápach zostáva. Odborník preto odporúča výmenu za bambusové alebo kamenné rohože, ktoré nepohlcujú vlhkosť a sú hygienickejšie.
2. Pozor aj na kuchyňu
Aj perfektne uprataná kuchyňa môže zapáchať, ak je zanedbaný odtok v dreze. V potrubí sa hromadia zvyšky jedla, ktoré sa postupne rozkladajú a šíria zápach, často sprevádzaný drobnými muškami. Shipway radí raz týždenne nasypať do odtoku sódu bikarbónu a zaliať ju vriacou vodou. Ide o jednoduché, ale prekvapivo účinné riešenie.
3. Nenápadný, no obrovský zdroj zápachu
Smetné koše podľa odborníka patria medzi najpodceňovanejšie problémy. Veľké koše sa plnia pomaly a na ich dne často zostávajú tekutiny, ktoré prenikajú do skrinky a šíria zápach. Pomáha pravidelné utieranie koša, menšie nádoby a sóda bikarbóna na dne, ktorá pachy neutralizuje. Ako bonus si môžete pomôcť vatovým tampónom s pár kvapkami esenciálneho oleja.
4. Vlhkosť a prach z topánok
Vchod často zapácha najviac, hoci si to obyvatelia nevšimnú. Topánky nasávajú pot, vlhkosť a prach, ktoré sa držia aj v policiach botníka. Pravidelné čistenie botníka a dezinfekcia obuvi dokážu spraviť zázraky. Návštevníci si tento pach všimnú ako prví.
5. Kôš na bielizeň a kúpeľňa
Zatuchnutý pach v spálni alebo kúpeľni môže spôsobovať práve koš na bielizeň. Spotené oblečenie zatvorené v textilnom koši vytvára ideálne prostredie pre baktérie a nepríjemné pachy. Shipway odporúča umývať koše pravidelne a zvážiť prechod na plastové alebo pevné koše, ktoré lepšie odolávajú vlhkosti.
6. Klimatizácia ako skrytý rozsievač pachov a plesní
Najväčší problém podľa Shipwaya spočíva v klimatizáciách. Filtre rýchlo zachytávajú prach a vlhkosť, čo vytvára ideálne prostredie pre plesne. Tie sa následne rozfúkavajú po celom byte. Riešením je pravidelné čistenie filtrov – najlepšie vysávaním a umytím v jarovej vode.
7. Umývačka riadu ako nečakaný vinník
Aj vzorne uprataná kuchyňa môže nepríjemne zapáchať kvôli zanesenému filtru v umývačke riadu. Mastnota, zvyšky jedla a vlhkosť sa v ňom hromadia rýchlo a bez pravidelného čistenia sa šíri pri každom otvorení dvierok. Shipway radí preplachovať filter, utrieť tesnenia a občas spustiť horúci cyklus so sódou bikarbónou alebo špeciálnym čističom.
Jeho rady na sociálnych sieťach spustili vlnu reakcií – mnohí priznali, že niektoré z týchto miest nečistili celé roky. Ďalší sa podelili o vlastné tipy, ako napríklad pranie psích vôdzok či pravidelné vetranie. „Toľko domov, kde okná nie sú otvorené celé mesiace. A potom sa ľudia čudujú, prečo to tam páchne,“ napísal jeden zo sledovateľov.