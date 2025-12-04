Štvrtok4. december 2025, meniny má Barbora, Barbara, zajtra Oto

Len pred pár týždňami získal zlato v súťaži: Teraz sa zabil pri testovacom lete wingsuitu

Wingsuit bol jeho vášňou.
Wingsuit bol jeho vášňou. (Zdroj: Instagram)
KAPSKÉ MESTO - Len pár týždňov po tom, čo získal zlato na svetovej súťaži vo wingsuitingu, sa profesionálny paraglidista Jean Jacques Wallis zabil pri tragickej nehode na ikonickej hore Lion’s Head v Juhoafrickej republike.

Testovací let, ktorý sa zmenil na katastrofu

Jean Jacques Wallis, 35-ročný juhoafrický letec, ktorý sa špecializoval na extrémne vzdušné športy, zahynul počas skúšobného letu v Kapskom Meste. Po viac než dvoch desaťročiach skúseností s paraglidingom, skydivingom, BASE jumpingom či wingsuitizmom sa jeho posledný let skončil nárazom do masívu Lion’s Head.

Podľa miestnych správ testoval vysoko citlivý Flare Moustache parakite – hybridné krídlo určené do silného vetra a rýchleho pobrežného lietania. Pri manévri nad horou však stratil kontrolu a v plnej rýchlosti narazil do skalného brala.

Ilustračné video

Záchranári bojovali s náročným terénom

Krátko pred 19:00 dorazilo varovanie o nehode. Na svah vyrazilo viac než 30 členov špeciálnej jednotky Wilderness Search and Rescue, ktorí museli na strmých útesoch použiť technické lanové systémy. Telo športovca následne preniesli späť k horskému chodníku a odtiaľ do pohrebného vozidla.

Svetový šampión, ktorý práve dosiahol vrchol kariéry

Wallis túto jeseň súťažil na 11. ročníku World Wingsuit League Grand Prix v Číne, kde vyhral zlato v disciplíne Target Strike a obsadil štvrté miesto v slalome.

Jeho priatelia aj komunita extrémnych letcov ho opisujú ako mimoriadne skúseného a technicky precízneho športovca.

Juhoafrická asociácia pre paragliding a zavesné lietanie vyjadrila rodine sústrasť. Jej hovorca Louis Stanford uviedol, že cieľom vyšetrovania nie je hľadanie vinníka, ale prevencia ďalších tragédií.

Prebieha vyšetrovanie nehody

Civilná letecká autorita spustila vyšetrovanie, ktoré analyzuje:

  • Wallisovu letovú trasu,
  • stav výstroja,
  • poveternostné podmienky,
  • možné technické chyby krídla Flare Moustache.

Úrady zároveň vyzvali všetkých s videozáznamami alebo fotografiami, aby ich poskytli vyšetrovateľom.

Jedna z najnebezpečnejších komunít extrémnych športov

Wingsuit BASE jumping je považovaný za jednen z najrizikovejších športov na svete — približne 1 smrť na každých 500 skokov, zatiaľ čo pri klasickom skydivingu je to asi jedna na 120-tisíc.

Tragédia Wallisa je ďalšou v sérii smrteľných nehôd, ktoré otriasli komunitou v posledných mesiacoch.

V auguste zahynul americký podnikateľ Kirk Hawkins, keď narazil do stromov vo švajčiarskych Alpách. V júni zomrel 24-ročný Škót Liam Byrne, ktorý skákal z vrchu Gitschen v Urnerských Alpách — po rokoch tréningu, o ktorom nakrútili dokument The Boy Who Can Fly.
 

