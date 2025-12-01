Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka odhaľuje MRAZIVÉ zážitky zo sveta mŕtvych: S duchmi sa vraj hrávala už ako dieťa

Caterina Ligato
Caterina Ligato (Zdroj: Profimedia)
CANBERRA - Austrálčanka Caterina Ligatová tvrdí, že má od troch rokov schopnosť vidieť duchov. Niektorí jej ukazovali rany, ktoré ich pripravili o život, iní ju požiadali o pomoc nájsť cestu domov. Dnes pôsobí ako médium a rozpráva o svojich rôznych zážitkoch so svetom mŕtvych.

Päťdesiatštyriročná Caterina Ligatová mala len tri roky, keď po prvý raz videla ducha. Ako prvorodené dieťa sa občas cítila osamelá, takže ju potešilo, keď zistila, že má spoločníka na hranie. Bol to vysoký, chudý muž, ktorý miloval skrývačku. „Vždy sa usmieval a tešil sa, keď ma videl, takže keď sa na to spätne pozerám, myslím si, že jednoducho miloval deti,“ spomína si Austrálčanka.

Jeden z duchov ju prenasledoval po škole

Ako informuje portál Daily Star, ďalší duch ju prenasledoval po škole. „Bol veľmi smutný, stratený a zmätený. Chcel sa vrátiť do svojho pozemského domova, ale akosi zabudol, ako sa tam dostať. Stále ma prosil, aby som mu ukázala cestu domov, ale ja som to nedokázala. Privádzalo ma to do šialenstva a frustrácie, až som sa naňho raz nahnevala a povedala mu, že je mŕtvy. Odvtedy som ho už nikdy nevidela.“

Caterina priznáva, že mnohí duchovia v nej vyvolávali nepokoj. „Niektorí ma naozaj vystrašili, najmä keď mi ukazovali svoje rany ako zomreli: strelné zranenia, autonehody, rakovina, vraždy. Triasla som sa, plakala, kričala a utekala čo najrýchlejšie preč. Niekam, kde som sa cítila v bezpečí.“ Ako dospievala, snažila sa duchov zbaviť. Nakoniec si však uvedomila, že nikdy nezmiznú. A tak približne v pätnástich rokoch začala svoje „tréningy“. Jej sprievodcovia a anjeli ju učili, ako môže svojimi psychickými schopnosťami pomáhať ľuďom.

Komunikátorka duchov

Neskôr sa stala profesionálnym médiom. Dnes je známa ako austrálska komunikátorka duchov a pomáha ľuďom spojiť sa so zosnulými. Založila si podcast, v ktorom navštevuje strašidelné miesta a rozpráva o mrazivých zážitkoch, ktoré prežila vrátane toho, ako ju uhryzol démon, ktorý posadol malé dieťa. Caterina však už vraj nevidí toľko duchov ako kedysi. „V súčasnosti sa na nich napájam len vtedy, keď im pomáham vrátiť sa do duchovnej ríše, ak sú stratení, alebo keď odovzdávam odkaz od milovanej osoby klientovi. Cítim sa veľmi privilegovaná a poctená a som vďačná za tieto dary, pretože mi umožnili pracovať s mnohými úžasnými ľuďmi. Som naozaj požehnaná.“

