Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!

LONDÝN - Mraziť jedlo je skvelý spôsob, ako predĺžiť jeho trvanlivosť a znížiť plytvanie. No hoci mnohé potraviny – od chleba po syr či mäso – znášajú nízke teploty bez problémov, nie všetko patrí do mrazničky. Britskí odborníci z organizácie Which? upozorňujú, že niektoré suroviny mrazenie nezvládnu a po rozmrazení stratia kvalitu, chuť či štruktúru.
Aj keď sa mraznička javí ako spása proti plytvaniu, nie každé jedlo jej odolá, informuje na svojom webe Daily Mail. Podľa britských odborníkov z organizácie Which? môže nesprávne mrazenie zmeniť chuť aj štruktúru niektorých potravín a pokaziť ich kvalitu.
Päť potravín, ktoré mrazničke neprospievajú
1. Vyprážané alebo mastné jedlá
Domáce hranolky či obalované krevety po rozmrazení stratia svoju chrumkavosť a premenia sa na rozmočenú hmotu. Na rozdiel od priemyselne spracovaných mrazených produktov, domáce verzie nie sú prispôsobené na uchovanie v mrazničke.
2. Vajcia natvrdo
Žĺtky sa dajú zamraziť, ak sa predtým zmiešajú so soľou alebo cukrom, no bielka sa po rozmrazení menia na gumovitú a vodnatú hmotu.
3. Zelenina s vysokým obsahom vody
Uhorka či šalát po rozmrazení strácajú chrumkavú štruktúru a menia sa na kašovitú zmes. Použiť sa dajú len v polievkach, omáčkach alebo smoothie, kde konzistencia nehrá rolu.
4. Jogurt a smotana na šľahanie
Aj keď mrazenie nie je nebezpečné, po rozmrazení sa jogurt a smotana zvyknú oddeliť a zmeniť na zrnité či vodnaté produkty. Sú preto vhodnejšie len na varenie, nie na priame použitie.
5. Mäkké syry
Brie, feta či smotanový syr sa po mrazení stávajú vodnatými a strácajú pôvodnú textúru. Tvrdé syry, naopak, zvládnu mrazenie bez väčšej ujmy aj na dva mesiace. Ak sa však mäkký syr nachádza už v hotovom jedle – napríklad v omáčke – takýto pokrm sa zamraziť dá.
Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič sa snažil na svojom mini aute paralelne zaparkovať, VIDEO baví internet!
Ako mraziť správne?
Odborníci zdôrazňujú, že väčšina potravín vhodných na mrazenie to má uvedené priamo na obale. Dôležité je tiež dbať na dátum spotreby – ak jedlo zamrazíte až po jeho uplynutí, riskujete otravu. Pri rozmrazovaní je najbezpečnejšie potraviny premiestniť do chladničky, najmä v prípade rizikových surovín, ako sú mäso či mlieko.
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Celosvetový problém s plytvaním
Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN sa každoročne vyhodí približne 2,9 bilióna libier potravín, čo je tretina celosvetovej produkcie. Najviac sa plytvá ovocím a zeleninou. Straty v priemyselných krajinách predstavujú ročne až 680 miliárd dolárov, v rozvojových krajinách 310 miliárd. Len v Európe by sa vyhodené potraviny dali využiť na nasýtenie 200 miliónov ľudí.