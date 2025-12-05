Ďalší útok USA v Tichom oceáne! Vyžiadal si najmenej štyri obete

WASHINGTON - Najmenej štyria ľudia zahynuli pri ďalšom útoku Spojených štátov na loď podozrivú z údajného pašovania drog vo východnej časti Tichého oceánu. Vo štvrtok o tom informovalo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), píše agentúra AFP a televízia CNN.
„Operácia Southern Spear vykonala smrtiaci kinetický útok na plavidlo v medzinárodných vodách, ktoré prevádzkovala teroristická organizácia. Spravodajské služby potvrdili, že loď prevážala nelegálne drogy a plavila sa po známej pašeráckej trase vo východnej časti Tichého oceánu,“ uviedlo SOUTHCOM na platforme X.
„Štyria muži, teroristi a drogoví díleri na palube lode, boli zabití,“ dodalo veliteľstvo. V príspevku tiež zverejnilo 21-sekundové video zachytávajúce rýchlo plaviacu sa viacmotorovú loď, ktorú po výbuchu pohltili plamene. Spojené štáty útoky na lode údajne zapojené do obchodu s drogami podnikajú v Tichom oceáne a Karibiku už od septembra. Podľa CNN pri útokoch na 23 takýchto plavidiel zomrelo doposiaľ najmenej 87 ľudí.
Washington stále nezverejnili dôkazy
Washington pritom stále nezverejnili dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli použité na pašovanie drog. Podľa ľudskoprávnych organizácií by americké útoky boli nezákonné, aj keby naozaj išlo o osoby obchodujúce s drogami. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tiež opakovane útočí na venezuelskú vládu a tamojšieho prezidenta Nicolása Madura obviňuje zo zapojenie do obchodu s drogami. Maduro tieto tvrdenia odmieta.