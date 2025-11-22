Zhnednú a SKONČIA v koši: Odborníci odhaľujú trik, ako udržať BANÁNY dva týždne čerstvé! TOTO ich zachráni

LONDÝN - Banány patria medzi najviac plytvané potraviny. Mnohí ich prestanú jesť, keď začnú hnednúť – no odborníci vysvetľujú, že správne skladovanie môže predĺžiť ich životnosť až na dva týždne.
Banány dokážu zmeniť farbu zo zelenej na žltú a hnedú v priebehu niekoľkých dní. Najmä preto, že veľa ľudí ich odmieta konzumovať, akonáhle sa na šupke objavia hnedé škvrny. Podobne ako pri avokáde však aj pri banánoch existujú jednoduché triky, ktoré dokážu spomaliť proces zrenia a udržať ich dlhšie čerstvé.
Škodí im aj uzavretý priestor
Prvým krokom je už samotný nákup, informuje magazín The Mirror. Odborníci odporúčajú vyhýbať sa banánom zabaleným v plastových vreckách. Tie, najmä ak majú perforáciu, spôsobujú rýchlejšie uvoľňovanie a zachytávanie etylénu – plynu, ktorý prirodzene urýchľuje zrenie ovocia. V uzavretom prostredí teda banány začnú hnednúť ešte rýchlejšie.
Špecialisti na potravinovú hygienu zo spoločnosti High Speed Training upozorňujú, že banány by sa nemali skladovať v tradičnej ovocnej mise. Najlepšie je uložiť ich na kuchynskú linku, pri izbovej teplote a mimo dosahu vlhkosti, priameho svetla či vysokých teplôt. „Teplo výrazne urýchľuje proces zrenia. Preto ich neumiestňujte v blízkosti rúr, varných dosiek či iných spotrebičov,“ upozornili odborníci.
Tento trik by vám mohol pomôcť tiež
Pomôcť môže aj jednoduchý trik – oddelenie banánov od seba. Keďže etylén uniká najmä zo stopky, rozdelenie strapca spomaľuje šírenie plynu medzi jednotlivými plodmi. Ešte účinnejším krokom je obalenie stopiek potravinárskou fóliou, čo obmedzí uvoľňovanie etylénu a predĺži čerstvosť.
Ak sa niekomu nechce manipulovať s fóliou, existuje aj estetickejšia možnosť – banánovník, teda stojan, ktorý umožní prúdenie vzduchu okolo ovocia. Mnohí ľudia dávajú banány do chladničky až v momente, keď dosiahnu ideálnu zrelosť. Studené prostredie síce zhnedne šupku, no dužina zostane dlhšie pevná a svieža. Správnym skladovaním sa preto môže životnosť banánov predĺžiť až na dva týždne – namiesto toho, aby skončili v koši po pár dňoch.