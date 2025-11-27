Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

VEĽKÁ BRITÁNIA - Mnohé páry skúšajú rôzne spôsoby, ako ovplyvniť pohlavie svojho budúceho. Je to vôbec možné? História odhaľuje prekvapivé vzorce, ktoré by ste určite nečakali.

Neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako zaručiť, že žena počne chlapca, okrem implantácie mužského embrya vytvoreného pomocou umelého oplodnenia, no to neodradilo mnohé páry od pokusov dosiahnuť tento cieľ. Niektorí sa snažili načasovať pohlavný styk blízko ovulácie, iní preferovali hlbšie a intenzívnejšie styky. Niektoré ženy zvýšili príjem draslíka, iné sa zamerali na vyšší kalorický príjem. Britská matematička Hannah Fry odporúča pozrieť sa do histórie a vytiahnuť kalendár.

@fryrsquared There's a curiously strange phenomenon when you look at the data for the ratio of baby boys to baby girls. For a start, slightly more boys are born than girls. (A biologist told me this was evolution's correction for the fact that little boys are more likely to get into accidents). But also there are peaks in quite notable places. This pattern is not unique to Britain. Around the world, at the end of a war, there is a spike in the number of baby boys that are born. There are subtle differences between X and Y sperm. The theory is that the conditions which vary over her cycle, like temperature and acidity and hormone levels, favour some sperm over others at different times. If earlier in the cycle favours Y sperm, then more sex is more likely to catch that window. And if you're already pregnant (with a boy) then you can't get pregnant later in the cycle when conditions favour X sperm. #puzzle #math #data #babiesoftiktok ♬ original sound - Hannah Fry

História hovorí jasne

Na Instagrame upozornila, že historické údaje ukazujú výrazný nárast počtu narodených chlapcov v Anglicku a Walese po prvej aj druhej svetovej vojne – podobný jav bol zaznamenaný aj v iných krajinách. Ako uvádza New York Post, tento fenomén sa nazýva „efekt vracajúceho sa vojaka“ a existuje niekoľko teórií, ktoré sa ho snažia vysvetliť.

Chcete syna? História vám
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Jedna z nich tvrdí, že zdravší muži, ktorí prežili vojnu, majú väčšiu šancu vrátiť sa domov k svojim manželkám – a zdravší rodičia sú skôr schopní splodiť mužského potomka. Toto je základ kontroverznej hypotézy Trivers-Willard, ktorá priniesla zmiešané výsledky v rôznych štúdiách a u viacerých druhov. Ďalšie vysvetlenie hovorí, že príroda kompenzuje stratu mužov vo vojne, aby sa populácia zabezpečila dostatočným počtom mužov na reprodukciu. A nakoniec existuje teória, že vojaci sa po návrate domov okamžite sexuálne aktivizujú, čo spôsobuje, že ženy otehotnejú skôr vo svojom cykle.

Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá? Prečítajte si tiež

Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?

Preferencie v pohlaví

„Šanca, že žena počne chlapca alebo dievča, sa jemne mení v závislosti od momentu, kedy otehotnie,“ vysvetľuje Fry. „Ak sa počatie uskutoční trochu skôr, je o niečo pravdepodobnejšie, že sa narodí chlapec.“ Bohužiaľ, pre páry, ktoré dúfajú v syna, sú tieto šance „príliš malé“ na to, aby ich jednotlivci dokázali ovplyvniť.

Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov Prečítajte si tiež

Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov

„Keď však zväčšíte vzorku na celú populáciu, vzorec sa stáva jasným. Po vojne majú ľudia viac sexu než obvykle, ženy otehotnejú skôr vo svojom cykle a výsledkom je nárast počtu narodených chlapcov,“ dodala Fry. Štúdium „efektu vracajúceho sa vojaka“ je náročné, pretože je ťažké oddeliť biologické faktory samotných vojakov od iných premenných, ako je zdravie matky či environmentálne podmienky. Zároveň je známe, že v USA je pomer narodených chlapcov a dievčat historicky mierne naklonený v prospech chlapcov. 

Viac o téme: ŠtúdiaDieťaRodičiaPohlavie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Talian chcel nový preukaz
Talian sa preobliekol za mŕtvu matku kvôli dôchodku! Na úrade ho prezradili chlpy na brade: Mŕtvolu ukrýval v práčovni
Zaujímavosti
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti
Učiteľka.
Myslíte si, že ste rodený MATEMATIK? Úloha zo základnej školy ZMIATLA internet: Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Správy
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Prominenti
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Prominenti

Domáce správy

FOTO undefined
Sneh sa topí: V okrese Košice platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou
Domáce
Poslanci aj večer diskutovali
Poslanci aj večer diskutovali o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad
Domáce
Vianočné trhy v Bratislave:
Vianočné trhy v Bratislave: Polícia bude dozerať na bezpečnosť
Domáce
V Košiciach otvorili unikátne centrum: Bezplatná pomoc a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova
V Košiciach otvorili unikátne centrum: Bezplatná pomoc a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova
Košice

Zahraničné

OSN vyzýva USA, aby
OSN vyzýva USA, aby po útoku na členov Národnej gardy nestigmatizovali Afgancov
Zahraničné
Chystáte sa do Paríža?
Chystáte sa do Paríža? Louvre zvyšuje vstupné pre TÝCHTO návštevníkov
Zahraničné
Babiš otvorene: Niekto ma
Babiš otvorene: Niekto ma chce zabiť, médiá v Česku vytvárajú atmosféru ako na Slovensku
Zahraničné
Päť veľkých omylov o
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Zahraničné

Prominenti

Sharon Osbourne zavítala do
Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!
Zahraniční prominenti
Kali
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!
Domáci prominenti
Ciara
Pohľad na slávnu speváčku vás šokuje: Preboha! To čo má na nohách?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Koľko kalórií je potrebné
Koľko kalórií je potrebné denne znížiť, aby ste schudli? Toto tvrdia odborníci
vysetrenie.sk
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Milan Škriniar v Európskej lige: Online prenos zo zápasu Fenerbahce SK – Ferencvároš Budapešť
Milan Škriniar v Európskej lige: Online prenos zo zápasu Fenerbahce SK – Ferencvároš Budapešť
Európska liga
Ronaldo so snúbenicou sa rozhodli, kde si povedia áno: Tento ostrov zažije svadbu roka
Ronaldo so snúbenicou sa rozhodli, kde si povedia áno: Tento ostrov zažije svadbu roka
Ostatné
Súper Slovenska v baráži o MS má veľkú motiváciu: Zapojil sa do toho priamo premiér
Súper Slovenska v baráži o MS má veľkú motiváciu: Zapojil sa do toho priamo premiér
MS vo futbale

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Päť veľkých omylov o
Zahraničné
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Rušenie kľúčového úradu sa
Domáce
Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!
Babiš zrejme nebude jediný
Domáce
Babiš zrejme nebude jediný Slovák v novej českej vláde: Šéf ŽSR podal rezignáciu, má sa stať ministrom!
Smutná správa z frontu:
Zahraničné
Smutná správa z frontu: Vojna na Ukrajine si vyžiadala život mladého Čecha (†27)

Ďalšie zo Zoznamu