Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár

VEĽKÁ BRITÁNIA - Mnohé páry skúšajú rôzne spôsoby, ako ovplyvniť pohlavie svojho budúceho. Je to vôbec možné? História odhaľuje prekvapivé vzorce, ktoré by ste určite nečakali.
Neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako zaručiť, že žena počne chlapca, okrem implantácie mužského embrya vytvoreného pomocou umelého oplodnenia, no to neodradilo mnohé páry od pokusov dosiahnuť tento cieľ. Niektorí sa snažili načasovať pohlavný styk blízko ovulácie, iní preferovali hlbšie a intenzívnejšie styky. Niektoré ženy zvýšili príjem draslíka, iné sa zamerali na vyšší kalorický príjem. Britská matematička Hannah Fry odporúča pozrieť sa do histórie a vytiahnuť kalendár.
História hovorí jasne
Na Instagrame upozornila, že historické údaje ukazujú výrazný nárast počtu narodených chlapcov v Anglicku a Walese po prvej aj druhej svetovej vojne – podobný jav bol zaznamenaný aj v iných krajinách. Ako uvádza New York Post, tento fenomén sa nazýva „efekt vracajúceho sa vojaka“ a existuje niekoľko teórií, ktoré sa ho snažia vysvetliť.
Jedna z nich tvrdí, že zdravší muži, ktorí prežili vojnu, majú väčšiu šancu vrátiť sa domov k svojim manželkám – a zdravší rodičia sú skôr schopní splodiť mužského potomka. Toto je základ kontroverznej hypotézy Trivers-Willard, ktorá priniesla zmiešané výsledky v rôznych štúdiách a u viacerých druhov. Ďalšie vysvetlenie hovorí, že príroda kompenzuje stratu mužov vo vojne, aby sa populácia zabezpečila dostatočným počtom mužov na reprodukciu. A nakoniec existuje teória, že vojaci sa po návrate domov okamžite sexuálne aktivizujú, čo spôsobuje, že ženy otehotnejú skôr vo svojom cykle.
Preferencie v pohlaví
„Šanca, že žena počne chlapca alebo dievča, sa jemne mení v závislosti od momentu, kedy otehotnie,“ vysvetľuje Fry. „Ak sa počatie uskutoční trochu skôr, je o niečo pravdepodobnejšie, že sa narodí chlapec.“ Bohužiaľ, pre páry, ktoré dúfajú v syna, sú tieto šance „príliš malé“ na to, aby ich jednotlivci dokázali ovplyvniť.
„Keď však zväčšíte vzorku na celú populáciu, vzorec sa stáva jasným. Po vojne majú ľudia viac sexu než obvykle, ženy otehotnejú skôr vo svojom cykle a výsledkom je nárast počtu narodených chlapcov,“ dodala Fry. Štúdium „efektu vracajúceho sa vojaka“ je náročné, pretože je ťažké oddeliť biologické faktory samotných vojakov od iných premenných, ako je zdravie matky či environmentálne podmienky. Zároveň je známe, že v USA je pomer narodených chlapcov a dievčat historicky mierne naklonený v prospech chlapcov.