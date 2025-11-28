Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali

LONDÝN - Internetom sa šíri video, ktoré vyvolalo medzi rodičmi paniku aj smiech. Simulácia totiž ukazuje, čo presne vidia bábätká po narodení, a reakcie sú jasné: niet divu, že sú tak často vystrašené a preťažené. To, čo vnímajú prvé týždne života, má k idylickým obrázkom ďaleko!
Internet už priniesol množstvo bizarností, no najnovší hit je simulácia, ktorá ukazuje, ako vnímajú svet novorodenci. Po zhliadnutí videa mnohí rodičia priznali, že konečne chápu večne prekvapené a zhrozené výrazy svojich detí. Video pochádza z WebMD, známej stránky, na ktorú ľudia klikajú vždy, keď ich niečo zabolí. Tentoraz však nešíri paniku, ale zrozumiteľne vysvetľuje vývoj zraku v prvých mesiacoch života.
Ako vidí vaše dieťatko?
Podľa simulácie dokáže novorodenec po narodení zachytiť len to, čo je tesne vedľa neho. Periférne videnie totiž funguje, no to centrálne, ktoré používame na rozpoznávanie tvárí, je takmer nevyvinuté. Ako píše na svojom webe Unilad, preto rodičov vidia ako rozmazané tiene. Až po dvoch týždňoch začnú vnímať svetlo a tmu a neskôr ich začnú priťahovať jasné farby.
Po mesiaci sa už vedia krátko sústrediť na tvár mamy či otca, no stále je to len na chvíľu. Až medzi piatym a ôsmym mesiacom dokážu rodičov rozpoznať zrakom a začína sa u nich vyvíjať aj vnímanie vzdialenosti. Hĺbkové videnie sa formuje približne medzi deviatym a dvanástym mesiacom.
Čo na to rodičia?
Komentujúci pod videom reagovali šokovane aj žartovne. Jeden napísal: „Ako bývalé plnohodnotné bábätko potvrdzujem, že toto je presné.“ Ďalší dodal: „Niet divu, že sú vystrašené. Celý čas vidia len obrovské tiene.“ Niektorí rodičia priznali, že si mysleli, že ich dieťa jednoducho ignoruje hračky či obrázky, no pravda bola jednoduchá – nevedelo ich ešte vidieť.
Objavili sa však aj skeptické komentáre, podľa ktorých bábätká rozoznávajú rodičov oveľa skôr. Niektoré mamičky tvrdili, že ich deti reagovali na tváre už vo veku niekoľkých týždňov. Pod videom sa rozpútala aj diskusia o tom, či rodičia svojím minimalistickým neutrálnym interiérom neškodia vývoju zraku bábätiek. Odborníci totiž tvrdia, že výrazné farby a kontrasty pomáhajú zraku rozvíjať sa.