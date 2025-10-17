Šokujúca zmena tváre počas tehotenstva: VIDEO Žena sa nemohla pozrieť do zrkadla! PREBOHA, to ako vyzerá?

Keď sa Farah Faizal dozvedela, že čaká dieťa, predstavovala si pokojné tehotenstvo a žiarivú pleť, akú majú ženy na obálkach časopisov. Namiesto toho ju však čakalo prekvapenie, ktoré ju niekedy dohnalo až k slzám.
Zmeny na jej tvári boli tak výrazné, že sa rozhodla o svojich skúsenostiach otvorene porozprávať na sociálnych sieťach – a jej príbeh si pozrelo neuveriteľných 116 miliónov ľudí. Fotografie pred tehotenstvom ukazovali žiarivú brunetku s hladkou pleťou a výraznými črtami tváre. Ako na svojom webe informuje britský denník Daily Mail, porovnanie s fotografiami z tehotenstva však bolo šokujúce. „Bolo to ako prežiť deväť mesiacov chaosu. Plakala som nad svojou tvárou viac, než som si chcela priznať,“ hovorí Farah.
Pôrod tomu pomohol
Po pôrode sa jej stav postupne zlepšil. Pleť sa upokojila, červené opuchy ustupujú a nos sa pomaly vracia do pôvodného tvaru. Pomáhajú jej lekárske krémy a laserová terapia, no najväčšou oporou jej bol manžel, ktorý jej stále pripomínal, že je krásna a silná.
Podľa odborníkov nie je nič nezvyčajné na tom, že sa počas tehotenstva mení vzhľad ženy. Mnohé trápia akné, opuchy alebo viditeľné zväčšenie nosa – dôsledok hormonálnych zmien v tele. „Termín 'tehotenský nos' nie je lekársky oficiálny, no ženy často pociťujú, že ich nos sa zväčšil a sú citlivejšie na výtok z nosa,“ vysvetľuje Jessica Madden, neonatologička a laktačná poradkyňa. Farah dnes hovorí, že aj keď tehotenstvo prinieslo nečakané zmeny, vďaka podpore rodiny a lekárom sa dokázala s tým vyrovnať a konečne si môže užívať materstvo.
