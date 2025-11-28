NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK

HONOLULU - Replika ikony Ježiša a Márie vystavená v pravoslávnom chráme v Honolulu údajne produkuje myrhu. Kňaz tvrdí, že z obrazu prúdi voňavá živica už roky, a do chrámu láka davy veriacich i zvedavcov z celého sveta. Záhadný jav sa objavil v čase, keď archeológovia našli v Turecku 1 200 rokov starý chlieb s podobizňou Krista.
Obraz v hodnote 20 dolárov (17 eur), zachránený z výpredajového koša v Toronte, a vystavený v ruskej pravoslávnej cirkvi Holy Theotokos of Iveron v havajskej metropole, priťahuje pozornosť veriacich z celého sveta. Dôvodom je myrha, ktorá z neho vyteká. Ide o živicu z myrhovníka pravého (Commiphora myrrha), ktorý rastie v Afrike a na Blízkom východe. Myrhu ako prví priniesli malému Ježišovi traja mudrci a mnohí kresťania dodnes tvrdia, že dokáže liečiť chronickú bolesť, slepotu či rakovinu. Aj preto priťahuje replika ikony Ježiša a Márie davy veriacich z celého sveta.
Myrha začala vychádzať z kolena melého Ježiša
Pred pätnástimi rokmi si farár tejto farnosti, otec Nectarios Yangson, všimol silný taký zápach myrhy, že jeho mačka údajne stála na zadných nohách. „Počas posledného septembrového týždňa som si začal všímať neuveriteľne silnú vôňu myrhy, a to doma, v aute, dokonca aj v práci. Nevedel som si to vysvetliť,“ napísal kňaz vo svojom liste farnosti, informuje na svojom webe New York Post. Potom objavil kvapku myrhy vychádzajúcu priamo z ľavého kolena malého Ježiša na ikone. „Báli sme sa. Pýtali sme sa, či sme ikony v poslednom čase čistili alebo natierali. Nerobili sme to,“ pokračuje duchovný.
Ako sa tekutina objavuje?
Z repliky pôvodného obrazu z Montrealu odvtedy údajne prúdi biblická živica. Lepkavé zjavenie nezostalo dlho tajomstvom, otec Nectarios ho odfotil a ukázal ďalším kňazom. Na nasledujúcej nedeľnej bohoslužbe si už veriaci zázračnú myrhu brali domov, ako keby to boli posvätné cukríky. Kňaz opísal, ako sa tekutina objavuje: „Niektoré dni je úplné sucho, inokedy sú ikony pokryté myrhou. Či už prúdia alebo nie, neustále vydávajú extrémne silnú vôňu ruží. Je to skutočný zázrak! Niekedy premýšľam, či nejde o varovanie.“
Objavil sa vraj na bochníku chleba
V roku 2008 dostala táto lacná, no zázračná iverská ikona oficiálne schválenie od Ruskej pravoslávnej cirkvi a otcovi Nectariovi povolila, že s ňou môže cestovať. Odvtedy bol tento lepkavý zázrak prevezený do viac ako sto kostolov v USA, Európe a ďalších krajinách a pritiahol milióny veriacich. Ježiš Kristus sa zjavuje na tých najneočakávanejších miestach. Dôkazom je objav archeológov v Turecku, ktorý vykopali 1 200 rokov starý spálený bochník chleba, na ktorom sa údajne nachádza podobizeň Kristovej tváre.
Úrad provincie Karaman sa zmienil o tomto „svätom chlebe“ 8. októbra na Facebooku, čo šokovalo veriacich aj historikov. Bochník, datovaný do siedmeho alebo ôsmeho storočia nášho letopočtu, je jedným z piatich spálených chlebov nájdených na archeologickom nálezisku Topraktepe, v starobylom meste Eirenopolis. Fotografie dokumentujú odymený chlieb s jemnou podobizňou Krista a nápisom: „S vďakou požehnanému Ježišovi.“ Aj po viac ako tisícročí to teda vyzerá tak, že niekto doslova upiekol svoju vieru do kôrky.