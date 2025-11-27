Talian sa preobliekol za mŕtvu matku kvôli dôchodku! Na úrade ho prezradili chlpy na brade: Mŕtvolu ukrýval v práčovni

RÍM - Čierne chlpy na krku, na rukách a na brade staršej ženy, ktorá si prišla na úrad vymeniť preukaz totožnosti vzbudili pozornosť úradníčky a nakoniec aj polícií, ktorá 57-ročného muža zo severného Talianska zatkla. Nečakali, že keď prídu domov k podozrivému, celý prípad sa stane ešte viac zvráteným.
Muž, ktorého totožnosť talianske úrady nezverejnili, je synom Grazielly Dall'Ogliovej, ktorá zomrela vo svojich 82 rokoch v roku 2022 v mestečku Borgo Virgilio neďaleko Mantovy. Jej syn však smrť neohlásil, zrejme preto, že chcel poberať jej dôchodok. S odvolaním sa na políciu o tom informoval spravodajský web CNN.
Nalíčil sa a vzal si parochňu
Zadržaným je podľa polície bývalý zdravotný brat, ktorý je aktuálne nezamestnaný. Keď jeho zosnulej matke vypršala platnosť preukazu totožnosti, nalíčil sa, vzal si parochňu, obliekol si jej šaty a vydal sa na úrad preukaz vymeniť, čo v Taliansku možno len osobne.
V práčovni objavili mumifikované telo
Úradníčka, ktorá žiadosť o výmenu preukazu vybavovala, však spozornela a informovala políciu, ktorá pani Dall’Ogliovú opätovne pozvala na obecný úrad. Podľa záberov z bezpečnostných kamier muž opäť prišiel prezlečený za svoju matku, ktorá však nebola držiteľkou vodičského preukazu. Už na parkovisku na neho čakala polícia, informoval CNN policajný hovorca. Strážnici potom zamierili na adresu zosnulej a našli jej mumifikované telo v práčovni zabalené do spacákov.
Roky ju ukrýval v práčovni
Muž je obvinený z ukrývania mŕtvoly, z podvodu na štáte, z vydávania sa za inú osobu a z falšovania verejného listinného dokladu, uviedol policajný hovorca. Ďalej Talian čelí obvineniu, že z tela svojej matky odstránil injekčnou striekačkou tekutiny, aby zabránil rozkladu. Bola nariadená pitva, aby sa zistilo, ako žena zomrela. Muž zostáva vo väzbe, zatiaľ čo sa čaká na výsledok pitvy, dodal policajný hovorca.
Podvody s dôchodkami sú v Taliansku bežné a podľa štatistík talianskej finančnej polície Guardia di Finanza sú každý rok zatknuté desiatky ľudí za to, že sa vydávajú za zosnulých, aby poberali ich dôchodky, uviedla CNN.