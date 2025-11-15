Lekári jej oznámili krutý verdikt: Neuveriteľná TRANSPLANTÁCIA MATERNICE jej zmenila život! Dnes má doma dvoch chlapcov

MONTANA - Chelsea z Montany sa narodila bez funkčnej maternice a lekári jej ako tínedžerke povedali, že nikdy nebude mať deti. O 17 rokov neskôr však dostala dar, ktorý jej úplne zmenil život – neznáma žena jej darovala svoju maternicu!
Chelsea Jovanovichová (37) z americkej Montany žije so svojím manželom Jakom (40) a ich dvoma synmi – trojročným Teldenom a dvojročným Stetsonom. Jej cesta k materstvu však bola neuveriteľne náročná.
Zistila, že má zriedkavú vrodenú poruchu
Ako pätnásťročnú ju matka vzala k lekárovi, pretože ešte stále nedostala menštruáciu. Po sérii vyšetrení jej lekári oznámili diagnózu Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserov syndróm (MRKH) – zriedkavú vrodenú poruchu, pri ktorej má žena nevyvinutú alebo chýbajúcu maternicu. „Povedali mi, že nikdy nebudem môcť mať deti. Bola som zničená,“ spomína Chelsea.
Napriek tomu sa odmietla vzdať svojho sna, píše na svojom portáli The Sun. V roku 2010 stretla na univerzite Jaka, ktorý ju prijal aj s jej diagnózou. V roku 2018 podstúpili IVF a vytvorili embryá s nádejou, že ich vynesie náhradná matka. Plán však zlyhal – žena, ktorá im chcela pomôcť, mala zdravotné komplikácie. „Boli sme zlomení,“ hovorí Chelsea. „Nevedela som si predstaviť, že by sme tým procesom prešli znova.“
Telefonát, ktorý jej zmenil život
V tom čase sa dozvedela, že Univerzita v Pensylvánii realizuje priekopnícky lekársky program transplantácie maternice. V decembri 2019 ju zaradili medzi pacientky a už o mesiac neskôr prišiel telefonát, ktorý jej zmenil život – našla sa vhodná darkyňa. „Táto neuveriteľná žena sa rozhodla darovať svoju maternicu. Cítila som s ňou silné spojenie, hoci som o nej nevedela nič,“ opisuje Chelsea.
V februári 2020 podstúpila desaťhodinovú operáciu. Keď sa po prebudení z narkózy dozvedela, že transplantácia prebehla úspešne, plakala od šťastia. O dva týždne neskôr – vo veku 32 rokov – dostala svoju prvú menštruáciu. Prvý pokus o tehotenstvo v lete nevyšiel, no druhý v októbri 2020 bol úspešný. O rok neskôr, v 34. týždni, lekári vykonali plánovaný cisársky rez a na svet prišiel jej syn Telden, vážiaci 1,9 kilogramu. „Keď som ho prvýkrát pobozkala, vedela som, že všetko utrpenie stálo za to,“ hovorí Chelsea so slzami v očiach.
Po pôrode jej transplantovanú maternicu odstránili
Neskôr sa osobne stretla so svojou darkyňou Cheryl, matkou dvoch detí, ktorá jej maternicu darovala po tom, čo videla výzvu na transplantáciu v televízii. „Keď sme sa objali, bolo to, akoby som stretla sestru,“ dodáva Chelsea. Po piatich týždňoch Cheryl držala malého Teldena v náručí – dieťa, ktoré by bez nej nikdy neexistovalo.
V roku 2022 porodila Chelsea ešte jedného syna – Stetsona. Po druhom pôrode jej transplantovanú maternicu odstránili, ako to vyžaduje lekársky protokol. „Keď dnes vidím svojich chlapcov behať po dome v kostýmoch superhrdinov, zaplaví ma vďačnosť,“ hovorí. „Vďaka vedcom, lekárom a jednej cudzej žene, ktorá mi darovala kus seba, som sa stala mamou. A to je ten najväčší dar na svete.“