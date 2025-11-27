Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Bez cukru, bez kalórií… ale za akú cenu? Vedci odhalili TEMNÚ stránku SUGAR-FREE produktov! TOTO nechce počuť nikto

Umelé sladidlá majú byť tichý zabijak kognície. Zobraziť galériu (2)
Umelé sladidlá majú byť tichý zabijak kognície. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - Produkty označené ako fit, light či sugar-free pôsobia na prvý pohľad ako zdravšia alternatíva sladkostí. No nové zistenia ukazujú, že za lákavou etiketou sa môže skrývať vplyv, ktorý siaha oveľa hlbšie, priamo do nášho mozgu!

Produkty označené ako „fit“, „light“ či „zero“ si mnohí spájajú s ľahšou, zdravšou alternatívou bežných sladkostí. Aby však mali sladkú chuť bez cukru, výrobcovia do nich pridávajú rôzne umelé sladidlá. Tie sú predmetom rozsiahlej vedeckej diskusie a najnovší výskum naznačuje, že ich účinky siahajú aj tam, kde by sme ich nečakali... do mozgu!

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Najviac ohrození sú mladí ľudia

Najnovšia analýza ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne prijímajú väčšie množstvá umelých sladidiel, dosahujú horšie výsledky v testoch zameraných na pamäť, koncentráciu či spracovanie informácií. Mimoriadne prekvapivé je, že najvýraznejší úpadok zaznamenali výskumníci u mladších dospelých. Štúdiu publikoval časopis Neurology a opiera sa o rozsiahle dáta z brazílskej kohorty ELSA Brasil, kde vedci dlhodobo monitorovali 12 772 štátnych zamestnancov vo veku nad 35 rokov (priemer približne 52 rokov). Účastníkov sledovali počas troch období medzi rokmi 2008 a 2019.

Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača Prečítajte si tiež

Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača

Na začiatku výskumu účastníci vyplnili detailný dotazník o stravovaní, z ktorého vedci vypočítali denné množstvo siedmich bežných nízko- a nekalorických sladidiel. Išlo o aspartám, sacharín, acesulfám K, erytritol, xylitol, sorbitol a tagatózu. Na základe množstva prijatých sladidiel boli zaradení do troch kategórií podľa intenzity ich konzumácie. Priemerný denný príjem predstavoval 92 mg, no rozdiely medzi jednotlivcami boli výrazné – vyššie hodnoty zodpovedali pravidelnému pitiu nápojov typu „sugar-free“ a častej konzumácii diétnych potravín.

Zhoršenie kognitívnych funkcií

Kognitívny výkon posudzovali prostredníctvom šiestich štandardizovaných testov zameraných na pamäť, pozornosť, rýchlosť myslenia a slovnú plynulosť. Výsledky pritom upravili aj o faktory ako vek, pohlavie, vzdelanie, životný štýl, energetický príjem či prítomnosť chronických ochorení, aby minimalizovali skreslenie. Napriek tomu sa ukázalo, že ľudia s miernym až vysokým príjmom umelých sladidiel vykazovali rýchlejšie zhoršenie jazykovej flexibility aj celkových poznávacích funkcií – a to najmä v skupine do 60 rokov. Jedinou látkou, pri ktorej takúto súvislosť nezaznamenali, bola tagatóza.

Bolesti hlavy nezmiznú, kým nezmeníte TOTO: Farmaceutka odhalila NAJHORŠIE denné zlozvyky Prečítajte si tiež

Bolesti hlavy nezmiznú, kým nezmeníte TOTO: Farmaceutka odhalila NAJHORŠIE denné zlozvyky

Treba však dodať, že ide o observačnú štúdiu, ktorá nedokáže potvrdiť priamu príčinnú súvislosť. Diskusia o pôsobení umelých sladidiel na nervový systém existuje už roky a práve tieto výsledky ju opäť oživili. Výskumy sa dlhodobo zameriavajú najmä na aspartám – jedno z najstarších a najpodrobnejšie sledovaných sladidiel. Viaceré práce z minulosti upozorňovali na jeho možný vplyv na pamäť, sústredenie či vznik bolestí hlavy.

Aspartám vs. formaldehyd

Niektoré štúdie dokonca sledovali súvis medzi aspartámom a formaldehydom, na ktorý sa čiastočne rozkladá v tele. Formaldehyd je známy karcinogén, a výskumníci zaznamenali prípady, keď ľudia často konzumujúci aspartám reagovali pozitívne na kožné testy práve s touto látkou. Predpokladali preto, že u citlivejších osôb môže aspartám spúšťať migrény. Dve z troch randomizovaných štúdií neskôr potvrdili koreláciu medzi aspartámom a bolesťami hlavy.

TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU Prečítajte si tiež

TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU

Podobne aj pri sukralóze existujú kazuistiky, ktoré opisujú bolesti hlavy či problémy s pamäťou u niektorých pacientov po jej pravidelnom užívaní. Hoci samostatne nejde o dôkazy, zapadajú do širšieho obrazu, podľa ktorého sú umelé sladidlá látkami s reálnym neurobiologickým dopadom – a nie len „neškodnou“ náhradou cukru. Vedci sa preto zhodujú, že v tejto oblasti je stále potrebný kvalitný klinický výskum, aby bolo možné presne určiť, do akej miery môžu umelé sladidlá ovplyvňovať mozog a dlhodobé zdravie človeka.

Viac o téme: ŠtúdiaCukorFormaldehydUmelé sladidláProduktyVedaAspartám
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová
Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová právnička prezradila, kto podvádza najčastejšie! Pripravte sa na ŠOK
Zaujímavosti
Minúty hrôzy na základnej
Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU
Zaujímavosti
Mozgová výzva roka: Dokážete
Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača
Zaujímavosti
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šimečka pritvrdzuje: Prehovoril o slovenskej krčme, spolupráci s Matovičom a chrapúnstve vlády
Šimečka pritvrdzuje: Prehovoril o slovenskej krčme, spolupráci s Matovičom a chrapúnstve vlády
Správy
Tréner V. Weiss st. k zraneniam v kádri pred zápasom s Rayo Vallecano
Tréner V. Weiss st. k zraneniam v kádri pred zápasom s Rayo Vallecano
Zoznam TV
Futbal-KL: V. Weiss st. -
Futbal-KL: V. Weiss st. - "Musíme zo seba vydať maximum, Rayo je veľmi kvalitné mužstvo"
Zoznam TV

Domáce správy

Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Veľký prehľad o 13.
Veľký prehľad o 13. dôchodkoch: Na účty cinknú už o pár dní! POZRITE SI, kedy, kto a koľko dostane
Domáce
VIDEOROZHOVOR Šimečka pritvrdzuje, prezradil aj
Šimečka pritvrdzuje, prezradil aj taktiku PS: O slovenskej krčme, spolupráci s Matovičom a chrapúnstve vlády
Domáce
Nové Mesto nad Váhom rozdelí 25-tisíc eur na desať projektov – verejnosť rozhodla v hlasovaní
Nové Mesto nad Váhom rozdelí 25-tisíc eur na desať projektov – verejnosť rozhodla v hlasovaní
Nové Mesto nad Váhom

Zahraničné

Čínsky prezident Si Ťin-pching
Strach z tretej svetovej vojny narastá: Satelity odhalili prípravy na útok! Čína zhromažďuje armádu
Zahraničné
Ruské študentky končia ako
Ruské tínedžerky lákajú do Emirátov: Stávajú sa z nich prostitútky! Rodičia nič netušia
Zahraničné
DELAROSA v štúdiu
Tragédia v Los Angeles: Zastrelili mladú talentovanú speváčku! Mala 22 rokov
Zahraničné
Sudca v Georgii vyhovel
Sudca v Georgii vyhovel žiadosti prokurátora: Stíhanie Trumpa za údajné ovplyvňovanie volieb bolo zastavené
Zahraničné

Prominenti

Anabela Mollová súťažila v
Slovenská speváčka po schudnutí 40 kíl: Prvých 5 rokov je kritických... Váhu kontroluje stále!
Domáci prominenti
KONIEC po 5 rokoch
KONIEC po 5 rokoch manželstva: Tajný ROZVOD slovenského moderátora... NEVERA!
Domáci prominenti
Jiří Vala
Český herec narodený v Poprade bol sukničkár: Začal si s vydatou kolegyňou... Dostal po hube!
Osobnosti
Broňa Gregušová a Mario
Šokujúce DETAILY zo života s Cimarrom: Vila s bazénom a luxus? Bolo to jedno veľké KLAMSTVO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Umelé sladidlá majú byť
Bez cukru, bez kalórií… ale za akú cenu? Vedci odhalili TEMNÚ stránku SUGAR-FREE produktov! TOTO nechce počuť nikto
Zaujímavosti
Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová
Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová právnička prezradila, kto podvádza najčastejšie! Pripravte sa na ŠOK
Zaujímavosti
Páni, toto robíte pri
Páni, toto robíte pri svojej intímnej hygiene ZLE!
vysetrenie.sk
Minúty hrôzy na základnej
Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

Šimon Nemec vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo slovenského mini-súboja v NHL
Šimon Nemec vs. Dalibor Dvorský: Online prenos zo slovenského mini-súboja v NHL
NHL
Juraj Slafkovský proti Mamutom: Online prenos zo zápasu Utah – Montreal
Juraj Slafkovský proti Mamutom: Online prenos zo zápasu Utah – Montreal
Juraj Slafkovský
Hancko pomohol Atléticu k cennej výhre, Mbappé z Realu rozhodol drámu štyrmi gólmi
Hancko pomohol Atléticu k cennej výhre, Mbappé z Realu rozhodol drámu štyrmi gólmi
Liga majstrov
Arsenal ovládol šláger s Bayernom, Liverpool zažíva výsledkové peklo ako z najhoršieho sna
Arsenal ovládol šláger s Bayernom, Liverpool zažíva výsledkové peklo ako z najhoršieho sna
Liga majstrov

Auto-moto

Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky

Kariéra a motivácia

Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu

Technológie

Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Armádne technológie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Veda a výskum
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Bezpečnosť
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Veda a výskum

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chudnutie podľa postavy: Nájdite metódu, ktorá funguje práve vám – výsledky ešte do Vianoc
Chudnutie a diéty
Chudnutie podľa postavy: Nájdite metódu, ktorá funguje práve vám – výsledky ešte do Vianoc
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľký prehľad o 13.
Domáce
Veľký prehľad o 13. dôchodkoch: Na účty cinknú už o pár dní! POZRITE SI, kedy, kto a koľko dostane
Šimečka pritvrdzuje, prezradil aj
Domáce
Šimečka pritvrdzuje, prezradil aj taktiku PS: O slovenskej krčme, spolupráci s Matovičom a chrapúnstve vlády
Muž kráča pred obytnou
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod tlakom Moskvy: Boj o Pokrovsk, jadrové riziká aj AI propaganda
Čínsky prezident Si Ťin-pching
Zahraničné
Strach z tretej svetovej vojny narastá: Satelity odhalili prípravy na útok! Čína zhromažďuje armádu

Ďalšie zo Zoznamu