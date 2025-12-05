V Bielom dome pribudne tanečná sála: Na výstavbu bude dozerať nový architekt

Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump najal nového architekta, ktorý bude dohliadať na výstavbu tanečnej sály v Bielom dome, oznámil vo štvrtok predstaviteľ jeho administratívy. Denník The Washington Post informoval, že k zmene došlo po tom, ako sa Trump a pôvodný architekt nezhodli na veľkosti a rozsahu plánovanej prístavby. Pše agentúra Reuters.

Vedenie projektu prevezme architekt Shalom Baranes, pričom doterajší architekt James McCrery sa na výstavbe bude naďalej podieľať ako konzultant. „Keďže prechádzame do ďalšej fázy výstavby tanečnej sály Bieleho domu, administratíva s potešením oznamuje, že k tímu odborníkov sa pripojil veľmi talentovaný Shalom Baranes, aby naplnil víziu prezidenta Trumpa,“ povedal hovorca Bieleho domu Davis Ingle.

„Shalom je skúsený architekt, ktorého práca už desaťročia formuje architektonickú identitu hlavného mesta našej krajiny, a jeho skúsenosti budú veľkým prínosom pre dokončenie tohto projektu,“ dodal Ingle. Podľa The Washington Post vznikol konflikt medzi Trumpom a McCrerym po tom, ako architekt vyzýval na zdržanlivosť, aby nová tanečná sála nezatienila existujúcu štruktúru Bieleho domu.

Cez 300 miliónov dolárov

Podľa Reuters je plánovaná sála s rozlohou 8360 štvorcových metrov najväčším stavebným projektom v sídle prezidenta USA za posledné desaťročia. Trump ešte na jeseň nariadil zbúranie východného krídla Bieleho domu, aby sa tak vytvoril priestor na výstavbu novej sály, čo vyvolalo v krajine kritiku. Prezident však trval na tom, že Biely dom takúto miestnosť potrebuje na štátne večere či iné významné udalosti. Výstavba tanečnej sály by mala stáť približne 300 miliónov dolárov. Prezident plánuje časť peňazí podľa vlastných slov zaplatiť sám, zvyšok poskytnú súkromní darcovia a korporátne spoločnosti.

