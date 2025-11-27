Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať

PARÍŽ - Piati priatelia z Paríža sa rozhodli spoločne staviť v lotérii EuroMillions a podarilo sa im nemožné... trafili jackpot vo výške štvrť miliardy eur! Seniori sa s týmto neuveriteľným šťastím chcú podeliť aj s tými, ktorí to potrebujú.
Piati priatelia z parížskeho regiónu, ktorí sa poznajú takmer polstoročie, sa rozhodli spoločne vsadiť v nadnárodnej lotérii EuroMillions a stali sa majiteľmi štvrťmiliardového jackpotu. Ide o maximálnu možnú výhru v tejto hre. Skupinu tvoria štyria muži a jedna žena, všetci v seniorskom veku, ktorí sa roky pravidelne stretávajú a podnikajú spolu rôzne aktivity. Spoločnú stávku si však dali až tento rok v auguste.
Nápad vznikol počas stretnutia
Podnet k spoločnej stávke prišiel od jedného z nich, ktorý pravidelne hrá sám vždy, keď jackpot dosiahne 50 miliónov eur. Keď sa suma zvýšila na päťnásobok, presvedčil svojich priateľov, aby šli do toho spoločne. Výhernú kombináciu čísel si zvolili v trafike v 16. parížskom obvode. „Bol som si istý, že jedného dňa vyhrám,“ priznal iniciátor stávky podľa denníka Le Parisien.
Skupina chce zostať v anonymite
Keď si uvedomili, že trafili jackpot, potrebovali chvíľu, aby spracovali neuveriteľnú správu, a až potom kontaktovali lotériu. Na vyzdvihnutie výhry mali 60 dní a do tej doby si výherný tiket schovávali v trezore. Skupina si želala zostať v anonymite, no zároveň sľúbila, že časť výhry venuje na charitatívne účely. „Nemôžeme prijať takúto sumu bez toho, že by sme pomohli tým, ktorí to potrebujú,“ uviedol jeden z výhercov.
Radosť neprekrýva ani pani Maria, majiteľka trafiky, kde bola stávka podaná. „Je to prvýkrát, čo u nás padla takáto vysoká výhra. Keď to vyvesíme na nástenku, určite sa sem prídu pozrieť všetci šťastníci,“ povedala. Lotérie EuroMillions sa zúčastňuje 19 európskych krajín vrátane Slovenska, čo z nej robí jednu z najpopulárnejších nadnárodných lotérií na kontinente.