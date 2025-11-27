NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení

NAMÍBIA - Jeho meno vyvoláva zmiešané reakcie, no Adolf Hitler Uunona sa nevzdáva a opäť sa uchádza o politickú moc v Namíbii. Päťdesiatdeväťročný regionálny politik, ktorého meno pripomína jedno z najtemnejších období histórie, sa aj tentoraz spolieha na podporu voličov vo svojom okrese.
Jeho meno vzbudzuje zmiešané pocity, no Adolf Hitler Uunona stále dúfa, že znovu získa politickú moc. Napokon ide o už známu značku. Po prvý raz sa presadil pred dvadsiatimi rokmi v malom okrese Ompundža v africkej Namíbii, bývalej nemeckej kolónii. V stredajších voľbách sa tamojší voliči opäť stretnú s jeho nezameniteľným menom na kandidátke.
Medzi voličmi je obľúbený
Očakáva sa jeho víťazstvo, napriek klesajúcej popularite jeho ľavicovej strany SWAPO. Uunona by tak mohol začať svoje piate funkčné obdobie. „Namíbijský Hitler“ je v úrade od roku 2004 a naposledy bol znovuzvolený v roku 2020 s podporou 84,88 percent voličov, informoval tento týždeň nemecký denník Bild, ktorý pred piatimi rokmi regionalistu s kontroverzným menom zviditeľnil po celom svete.
„Neusilujem sa o ovládnutie sveta,“ ubezpečoval Uunona. Na plagátoch používa len svoje prvé meno Adolf, zatiaľ čo celá verzia sa objavuje na oficiálnych dokumentoch vrátane volebných lístkov. Päťdesiatdeväťročný politik ani netuší, prečo mu otec dal také meno. „Pravdepodobne ani nechápal, čo Adolf Hitler znamená,“ dodal s tým, že o svojom nechválne známom menovcovi sa viac dozvedel až v dospelosti. „Hitler bol kontroverznou osobnosťou, ktorá zajímala a zabíjala ľudí po celom svete. Nie som ako on,“ vyhlásil v rozhovore pre denník The Namibian.
Vážna výzva pred voľbami
Zmeniť si meno však neplánuje, aj jeho manželka mu hovorí „Adolf“. „Je to vo všetkých oficiálnych dokumentoch. Už je neskoro,“ dodal. Hoci u voličov vo svojom regióne bodoval už mnohokrát, tento rok čelí väčším výzvam. Mnohí obyvatelia sú presvedčení, že rozvoj v okrese Ompundža je nedostatočný. „Neplatíme mu za to, aby tu hral karty,“ citoval denník The Namibian jedného z nespokojných miestnych.
Uunona roky sľuboval výstavbu spevnenej cesty medzi Ompundžou a mestom Oshakati, no kvôli pomalému postupu sa projekt stal predmetom záujmu namíbijského ministerstva financií a Uunona musel absolvovať povinné školenie.
Ľady sa pohli
Krátko pred voľbami sa však situácia pohla a Adolf Hitler Uunona oznámil: „Spevnená cesta je na spadnutie!“ Cena úseku 1A, dlhého 12 kilometrov, je vyčíslená na ekvivalent takmer 1,5 milióna eur. Uunona so svojimi spolupracovníkmi zorganizoval slávnostné otvorenie stavby, aby pritiahli pozornosť verejnosti. Pred voľbami zverejnil aj video, v ktorom voličom sľúbil, že pod jeho vedením sa veci pohnú vpred. „Aj keď nemáme veľké rozvojové projekty, staráme sa o životné podmienky ľudí,“ uviedol regionálny politik s tým, že kedysi bola Ompundža „len pastvina“.