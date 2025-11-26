Mozgová výzva roka: Dokážete odhaliť kamienok medzi kávovými zrnami skôr než za 10 sekúnd? Ak áno, máte oči ostreľovača

LONDÝN - Internet opäť šalie z nového virálneho obrázka, ktorý potrápil aj tých najostrejších géniov. Ak sa vám podarí nájsť skrytý kameň medzi kávovými zrnami do 10 sekúnd, vraj máte oči ostreľovača. Zvládnete to?
Na Reddite sa objavila fotografia mlynčeka plného kávových zŕn, no pozor – medzi nimi sa ukrýva nenápadný kamienok, ktorý treba odhaliť skôr, než by ste si pokazili celý mlynček. Znie to jednoducho? Omyl! Mnohí ľudia to vzdali už pri prvom pohľade. Jeden používateľ sa sťažoval: „Ani náhodou. Nebudem si ničiť mozog kvôli tomuto.“ Ďalší sa pridal so slovami: „Niektorí ľudia len chcú vidieť svet horieť.“ Napriek tomu sa našli odvážlivci, ktorí výzvu prijali – a postupne začali prichádzať aj riešenia. A áno, všetky potvrdil pôvodný autor obrázka.
Kde sa skrýva?
Ak ste ho nenašli, nehanbite sa. Väčšina ľudí sa na obrázok dívala minúty, kým sa im ho podarilo odhaliť. Riešenie je jednoduchšie, než si myslíte: