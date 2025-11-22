Kuriózny PREŠĽAP architektov: Zrkadlo na pánskych TOALETÁCH odhaľuje, čo by malo zostať SKRYTÉ! Návštevníci v šoku

PLZEŇ - Tak toto architektom vôbec nevyšlo! Nové toalety na hlavnej železničnej stanici v Plzni prekvapili návštevníkov kurióznou architektonickou zaujímavosťou. Zrkadlo v priestoroch, ktorými prechádzajú aj ženy, odráža pánov pri pisoároch. Architekti tvrdia, že ide len o limitovaný výhľad a riešenie zodpovedá súčasným štandardom.
Toalety v obnovenom historickom objekte sa nachádzajú v hornej hale stanice. Pánska toaleta nemá dvere, a tak ženy prechádzajúce chodbou môžu v zrkadle zachytiť mužov pri pisoároch. „Trochu ma to zaskočilo,“ priznáva mladá cestujúca Petra. „Očakávala by som viac súkromia, zvlášť, keď sa všetko robilo nanovo.“
Niektorým mužom to neprekáža
Naopak, pánovi Jozefovi otvorené priestory nevadia. „Na festivaloch či verejných akciách mi to tiež neprekáža. Navyše toho dámy asi veľa nevidia,“ povedal. S tým súhlasila aj upratovačka: „Hanblivejšie ženy sa môžu postaviť do zadnej časti, kde zrkadlo odráža len predné pisoáre.“
Plzenského architekta Jiřího Zábrana kuriozita pobavila: „Určite nebudem jediný, koho to rozosmialo. Mám takéto vtipy rád. Myslím, že to nebola zámerná chyba.“ Jeho kolega Petr Klíma dodáva: „Je to úsmevné. Je škoda, že sa to objavuje práve v pamiatkovo chránenej budove. Na druhej strane sa objektu venovala veľká pozornosť, a toto je len drobná vada na kráse.“
Dvere na toalety neboli umiestnené zámerne
Autormi návrhu sú architekti z ateliéru A8000, informuje český portál Novinky.cz. Podľa ich vyjadrenia sú toalety za kontrolovaným a plateným vstupom, kde je pohyb ľudí obmedzený. Dvere ku vchodu na pánske WC neboli umiestnené zámerne, z hygienických dôvodov – ide o bežný štandard vo verejných budovách.
Architekti pripustili, že zrkadlo môže odrážať časť priestoru u pisoárov. „Pisoáre sú vybavené bočnými zástenami, a výhľad je len v určitom uhle. Celkovo je to veľmi limitované,“ vysvetlili. Toalety sú v prevádzke takmer dva roky a fungujú bez problémov.