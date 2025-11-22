Masť z internetu jej ZNETVORILA telo: FOTO Žena sa zmenila na HADA a skončila v nemocnici! Lekári v šoku

NANJING – Štyridsaťročná Číňanka ostala v šoku po tom, čo sa jej po tele objavili bizarné purpurové línie pripomínajúce hadiu kožu. Desať rokov pritom používala „zázračnú“ masť z internetu, ktorá mala liečiť všetky kožné problémy. Dopad bol úplný opak – skončila v nemocnici s nebezpečným hormonálnym kolapsom.
Lekárov v čínskom meste Nanjing zaskočil prípad ženy vystupujúcej pod menom Tingting. Tá sa už desať rokov snažila liečiť pretrvávajúce svrbenie kože pomocou krému, ktorý si kúpila online po tom, čo v reklame sľuboval „čistú tradičnú čínsku medicínu“ a schopnosť vyliečiť akýkoľvek kožný problém.
Jej koža zrazu pripomínala tu hadiu
Za roky používania minula viac ako 100 000 jüanov (približne 12 tisíc eur), informuje Daily Mail. Spočiatku jej masť prinášala úľavu, no nedávno sa jej stav dramaticky zhoršil. Žena začala pociťovať opuchy končatín, nevoľnosť, mravčenie v rukách a jej koža sa pokryla zvláštnym purpurovo-červeným vzorom pripomínajúcim hadie šupiny. V nemocnici jej lekári zistili extrémne nízku hladinu kortizolu.
Dermatologička Wang Fei následne stanovila diagnózu: sekundárna adrenokortikálna insuficiencia – stav, keď telo neprodukuje dostatok stresového hormónu kortizolu v dôsledku narušenej funkcie hypofýzy. Podobný stav môže byť život ohrozujúci a pripomína Addisonovu chorobu.
Dermatológovia už na to roky upozorňujú
Podľa odborníčky sa prípady ako Tingting objavujú čoraz častejšie. „Mnohé údajne „čisto bylinné“ krémy predávané online obsahujú silné steroidy,“ varovala dermatologička. „Pomáhajú rýchlo, ale pri dlhodobom používaní poškodzujú pokožku, oslabujú nadobličky a môžu urobiť nezvratné škody.“ Steroidy si pri dlhodobom používaní vyžadujú postupné vysadzovanie, inak hrozí vážny návrat symptómov a hormonálne kolapsy.
Vďaka rýchlemu zásahu lekárov sa stav pacientky stabilizoval, no zatiaľ nie je jasné, či sa rozhodne žalovať predajcu „zázračného“ krému. Aj v Európe či Británii možno kúpiť slabšie steroidné krémy bez predpisu, no silnejšie sú dostupné len na recept. Dermatológovia už roky upozorňujú na riziko topického steroidného abstinenčného syndrómu, ktorý môže spôsobiť extrémne bolestivé zhoršenie kože pri vysadení.