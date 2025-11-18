Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND

BRITÁNIA - Lekár známy ako Doctor Sooj sa na sociálnych sieťach delí o jednoduché zdravotné tipy. Tentoraz upozornil na rýchly postup, ktorý dokáže uľaviť od bolesti hrdla bez toho, aby ste museli bežať do lekárne.
Sooj vysvetľuje, že veľa ľudí podceňuje účinnosť obyčajného kloktania slanej vody. Postup je jednoduchý: do polovice pohára teplej vody nasypte polovicu čajovej lyžičky soli, zamiešajte a kloktajte vzadu v krku približne 10 až 15 sekúnd, potom vodu vypľujte.
„Týmto spôsobom si preplachujete hrdlo. Mechanicky z neho odstránite časť baktérií, vírusov či hnisu. Pre mnohých ľudí to prináša citeľnú úľavu,“ vysvetľuje lekár. Rovnaké odporúčanie uvádza aj britská NHS, informuje portál The Mirror. Podľa nej sú bolesti hrdla bežné a vo väčšine prípadov vymiznú do týždňa samé.
Ako si uľaviť od bolesti hrdla
NHS odporúča niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu skrátiť priebeh a zmierniť nepríjemné pocity:
- kloktanie teplej slanej vody (neplatí pre deti),
- dostatok tekutín,
- studené alebo mäkké jedlá,
- vyhýbanie sa cigaretám a zadymeným priestorom,
- cmúľanie ľadu či tvrdých cukríkov (malým deťom ich nedávajte – hrozí riziko prehltnutia),
- odpočinok.
Pod príspevkom lekára sa objavili aj komentáre ľudí, ktorí opisujú dlhšie ťažkosti. Jeden používateľ napísal: „Mal som to dva mesiace. Dostal som troje antibiotík. Počas liečby úľava, potom všetko späť. Mám zvýšené biele krvinky. Už mám toho dosť.“
Ďalší komentár znie: „Som na antibiotikách od októbra. Hrdlo sa zlepší, potom sa vrátia príznaky a pridá sa infekcia na hrudníku. Neustály kašeľ, bolesť hlavy, bolesť hrdla.“ Iný používateľ odporučil vlastný trik: „Mne najviac pomohli dva až tri klinčeky v ústach. Držím ich tam, kým úplne nezmäknú. Potom do nich jemne zahryznem a prehltnem šťavu.“
Objavil sa aj dotaz, ktorý trápi mnohých: „Čo s pretrvávajúcim kašľom? Mám ho dva týždne, v noci je to najhoršie. Budíme sa obaja. Polovica kolegov má to isté.“
Príznaky bolesti hrdla
Medzi najčastejšie prejavy patria:
- bolesť pri prehĺtaní,
- suché alebo dráždivé hrdlo,
- začervenanie vzadu v ústach,
- zápach z úst,
- mierny kašeľ,
- opuchnuté uzliny na krku.
U detí sa môže navyše objaviť zvýšená teplota a únava.