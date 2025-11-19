Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov

URFA - V tureckom meste Urfa objavili archeológovia ohromujúcu 1 500 rokov starú kresťanskú mozaiku, ktorá zobrazuje biblické motívy, zvieratá, rastliny a dokonca štyri klasické prvky – zem, vzduch, oheň a vodu. Tento objav nielenže odhaľuje rané kresťanské tradície, ale prináša aj fascinujúci pohľad na život v starovekom meste, kde podľa tradície pochádzal prorok Abrahám.
Archeologický tím počas poslednej etapy výskumov v roku 2025 objavil podlahovú mozaiku v tureckom hrade Urfa, ktorá bola vytvorená medzi rokmi 460 a 495 po Kristovi. Mozaika pozostáva z tisícok drobných čiernych, červených a bielych kamienkov a predstavuje zvieratá, rastliny a štyri prvky – vzduch, vodu, zem a oheň.
Na mozaike sú vyryté mená cirkevných predstaviteľov, čo naznačuje, že raní kresťania v Urfe aktívne uchovávali biblické tradície a ctievali sväté miesta spojené s históriou Starého zákona. Ako píše na svojom portáli britský Daily Mail, objavené boli aj tri hrobky náboženských predstaviteľov, čo potvrdzuje význam Urfy ako duchovného centra.
Miesta uctievania mučeníka
Profesor Gulriz Kozbe z Batman University pre Anadolu Agency uviedol, že podlahová mozaika pravdepodobne slúžila ako podlaha kostola, kaplnky alebo martyriu, teda miesta uctievania mučeníka. Medailóny v rohoch mozaiky znázorňujú kozmické prvky a odhaľujú zaujímavé náznaky raných náboženských praktík.
Objav dopĺňa historické fakty o významnej úlohe Urfy v náboženskom živote – mesto sa tradične považuje za rodisko Abraháma. Archeológovia veria, že mozaika odhaľuje nielen umenie a remeselné zručnosti z piateho storočia, ale aj spoločenské a náboženské väzby medzi ranými kresťanmi.
Jeden z najdôležitejších archeologických nálezov
Okrem mozaiky bol pri objave zistený aj rímsky tábor, čo naznačuje mierové súžitie medzi Rimanmi a kresťanmi. Iné objavy vrátane hrobiek žien dokazujú, že aj ženy zohrávali významnú úlohu v náboženskom živote mesta. Objav je považovaný za jeden z najdôležitejších archeologických nálezov v regióne a poskytuje fascinujúci pohľad na rané kresťanstvo a jeho praktiky.