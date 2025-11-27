LOZ i NKÚ kritizujú pripravovaný návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva k financovaniu nemocníc

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje pripravovaný návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k financovaniu nemocníc. Tvrdí, že súkromné nemocnice majú podľa návrhu dostať trojnásobné medziročné navýšenie základných sadzieb DRG v porovnaní s fakultnými a univerzitnými nemocnicami. Odborári varujú, že by sa tak prehĺbila nerovnováha vo financovaní nemocníc. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozornil, že ak by bol návrh prijatý v tomto znení, potláča nielen všetky preukázateľné zistenia úradu, ale je aj v rozpore so závermi Ministerstva financií SR či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
„LOZ upozorňuje na vážne riziko, ktoré vyplýva z návrhu MZ SR na rok 2026 v oblasti určovania základných sadzieb pre financovanie nemocníc v DRG systéme. Základná sadzba je zjednodušene povedané jednotková cena za ošetrenie v nemocnici, ktorú nemocniciam platí zdravotná poisťovňa. Navrhované rozdeľovanie finančných zdrojov nezohľadňuje reálnu náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti a ignoruje závažné zistenia NKÚ,“ upozornil predseda LOZ Peter Visolajský.
Odborári poukázali na to, že podľa návrhu by mali menšie, väčšinou súkromné nemocnice dostať medziročné navýšenie približne na úrovni 16 percent, zatiaľ čo štátne nemocnice len päť a tri percentá. „Ide pritom o zariadenia, ktoré nesú najväčšiu ťarchu poskytovania odborných aj finančne najnáročnejších výkonov a dlhodobo bojujú s podfinancovaním,“ zdôraznil Visolajský. Zároveň pripomenul, že NKÚ aj ďalšie inštitúcie opakovane konštatujú, že menšie, zväčša súkromné nemocnice sú v systéme úhrad zvýhodňované.
Návrh ignoruje závažné zistenia NKÚ
Návrhom rezort podľa Visolajského ignoruje závažné zistenia NKÚ a koná v rozpore s nimi. Vyzýva preto ministerstvo, aby zastavilo proces schvaľovania zmien a otvorilo odbornú diskusiu o spravodlivom a transparentnom financovaní slovenského nemocničného sektora. NKÚ reagoval, že za svojimi zisteniami jednoznačne stojí. Prijatie prezentovaného návrhu by podľa neho nielenže preukázateľne potláčalo tieto zistenia, ale bolo by aj v rozpore so závermi rezortu financií či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Keby niekto cielene hľadal spôsob, ako dostať štátne nemocnice na kolená, aby následne mohol prísť súkromný záchranca, ťažko by vymyslel niečo lepšie,“ poznamenal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.
Úrad zároveň upozornil, že vážne riziká z hľadiska transparentnosti a hospodárnosti používania či prerozdeľovania zdrojov vo verejnom zdravotníctve potvrdzujú aj audity, ktoré realizuje v súčasnosti. „Ide o liekovú politiku štátu či systém prerozdeľovania zdrojov do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,“ ozrejmil.
Pripravovaný návrh skritizoval aj opozičný poslanec
Pripravovaný návrh skritizoval aj opozičný poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. „Minister Kamil Šaško opäť háji záujmy finančných žralokov, ktorí podnikajú v zdravotníctve. Navýšenie platieb pre ich nemocnice, ktoré presadzuje, je hanebné. Žiadame ministra Kamila Šaška z Hlasu, aby prestal slúžiť oligarchom, aby prestal vyciciavať zdravotníctvo v ich prospech a aby zabezpečil spravodlivé financovanie štátnych aj súkromných nemocníc, keďže súkromné nemocnice podľa dát Útvaru hodnoty za peniaze vôbec neposkytujú efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ povedal.
Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že aktuálne predstavuje finálnu verziu návrhu základných sadzieb pre rok 2026 členom riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Deklaruje, že návrh zohľadňuje pripomienky všetkých členov a zároveň reflektuje očakávania ministerstva a rozpočtové možnosti v budúcom roku. „Po hlasovaní poskytneme ďalšie informácie,“ dodal rezort.