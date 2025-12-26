MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri: Zelenskyj hovoril s Witkoffom a Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho tím dnes telefonicky rokovali so splnomocnencom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenskyj na X diskusii, ktorá podľa agentúry Reuters trvala zhruba hodinu, označil za veľmi dobrú, ocenil konštruktívny prístup Američanov. Situáciu sledujeme online.
06:12 Sergeja Udaľcova, kritika ruského prezidenta Vladimira Putina, odsúdil vo štvrtok moskovský súd na šesť rokov väzenia v trestaneckej kolónii. Uznali ho za vinného z ospravedlňovania terorizmu, informuje správa agentúry DPA. Prokuratúra žiadala pre Udaľcova sedemročný trest. Krátko pred vyhlásením verdiktu Udaľcov vyhlási, že ak ho odsúdia, „vyhlási neobmedzenú hladovku až do smrti“. „Hanebné rozhodnutie. Dúfam, že všetci, ktorí ho urobili, budú niesť zodpovednosť. Buďte prekliati, vy psy. Prajem vám to celým srdcom,“ povedal po vynesení rozsudku pre nezávislý spravodajský web Meduza.
06:10 "Naozaj pracujeme 24 hodín denne každý deň, aby sme sa priblížili koncu tejto brutálnej ruskej vojny proti Ukrajine a zabezpečili, že všetky dokumenty a kroky sú realistické, efektívne a spoľahlivé," uviedla ukrajinská hlava štátu, podľa ktorej išlo o "podstatných detailoch". "Skutočná bezpečnosť, skutočná obnova a skutočný mier sú to, čo potrebujeme všetci – Ukrajina, Spojené štáty, Európa aj každý partner, ktorý nám pomáha. Dúfam, že dnešné vianočné porozumenie a myšlienky, o ktorých sme hovorili, sa ukážu ako užitočné," poznamenal tiež.
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustom Umerov bude dnes s Witkoffom a Kushnerom rokovať znova, dodal Zelenskyj, ktorý cez amerických vyjednávačov poslal vianočné pozdravy Trumpovi a celej jeho rodine. Nová dvadsaťbodová verzia amerického mierového plánu bola zverejnená v stredu a predpokladá okrem iného zmrazenie frontu na súčasných líniách a začatie rokovaní o vytvorení demilitarizovaných zón. Nevyriešené však zostávajú hlavne ruské požiadavky na územné ústupky zo strany Ukrajiny či otázka možného vstupu krajiny do NATO. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová dnes podľa agentúry TASS uviedla, že v procese vyjednávaní so Spojenými štátmi o ukončení vojny sú vidieť pomalé, ale isté pokroky. Zároveň vyzvala Washington, aby sa aktívne postavil proti pokusom západoeurópskych krajín dosiahnuté pokroky "torpédovať".
Ukrajina čelí už takmer štyri roky ruskej invázii rozpútanej na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Trump v minuloročnej predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu po návrate do Bieleho domu ukončí do 24 hodín. Napriek opakovaným telefonátom s Putinom a augustovému osobnému stretnutiu oboch prezidentov na Aljaške sa mu to ale doteraz nepodarilo. Za posledný mesiac sa však vystupňovalo diplomatické úsilie po tom, ako Spojené štáty predstavili pôvodný návrh mierového plánu, kritiky označovaný za nápadne proruský.