Nigéria potvrdila operáciu: Spojené štáty zaútočili na teroristické ciele v Nigérii

ABUJA - Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval o operácii proti militantom z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Upozornila na to agentúra AFP.
„Nigérijské orgány naďalej spolupracujú s medzinárodnými partnermi, vrátane Spojených štátov amerických, v oblasti bezpečnosti a pri riešení pretrvávajúcej hrozby terorizmu a násilného extrémizmu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom vyhlásení. „To viedlo k presným úderom (USA) na teroristické ciele v Nigérii prostredníctvom leteckých útokov“, dodalo ministerstvo.
Vyjadrenie Nigérie prišlo len krátko po tom, ako Trump na platforme Truth Social oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám IS v severozápadnej časti tejto africkej krajiny. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na tamojších kresťanov.